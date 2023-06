Roba Estesa publica 'Stikinlova' a ritme de pop-rock electrònic

Roba Estesa ha publicat aquest dilluns la cançó Stikinlova (Halley Records) a ritme de pop-rock electrònic. A través de la lletra, el grup del Camp de Tarragona descriu la sensació de connectar amb les amigues en un ambient relaxat i divertit, i la importància de tenir persones amb les que poder-se donar suport, tant en els bons com en els mals moments.

La cançó està acompanyada per un videoclip carregat de referències cinematogràfiques que van des de High School Musical, Les Macedònia, Camp Rock, But... I'm a Cheerleader i La Llamada i està realitzat per Pablo Montes i Gemma Martz.

Produïda per elles mateixes amb Xerach Peñate i André Nascimbeni al capdavant, la cançó camina a ritme de fusió urbana, pop-rock i arranjaments electrònics, com ha explicat el seu segell.

Amb Sikinlova, la banda reivindica i entén l'amor i l'amistat en un context estiuenc "com a espais i persones amb les quals celebrar els vincles i l'alegria, però també espais i persones amb les que alhora es pot fer boicot al sistema capitalista i denunciar la fiscalització de l'amor".

El videoclip de Stikinlova, gravat al Camping El Llac de Banyoles, ha estat realitzat per l'equip habitual, Pablo Montes Frouchtman i Gemma Martz, amb l'art de Marta Silgado. La peça audiovisual captura la diversió i la bellesa d'un campament d'estiu. A través d'una atmosfera divertida, mostra un grup d'amigues que gaudeix de diverses activitats a l'aire lliure.