Un robatori de cable paralitza la circulació de l'AVE a la línia entre Figueres i Madrid

La circulació de trens d'alta velocitat es troba suspesa a la línia Figueres Vilafant-Barcelona-Madrid. Segons ha explicat Adif, s'ha aturat el pas de vuit trens fins a dos quarts de nou del matí per un robatori de 600 metres de cable en la infraestructura des de l'Arboç fins a Figueres-Vilafant. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys relacionat amb el robatori de cablejat.

Renfe està redirigint els viatgers de Figueres i Girona cap a Barcelona a través de Rodalies. Fonts d'Adif han confirmat que a les 8.25 h s'ha restablert la circulació entre Madrid, Saragossa i el Camp de Tarragona, amb una sortida "imminent" d'un AVLO amb 400 passatgers. Els viatgers amb destinació a la capital catalana des de Madrid o viceversa poden sol·licitar el reintegrament del bitllet, esperar el restabliment de la línia o viatjar fins al Camp de Tarragona.



Segons l'empresa pública, el servei es podria restablir a mig matí, cosa que implica que fins llavors es veuran afectats 20 trens a Renfe.

Els viatgers afectats per la incidència podran canviar el bitllet o anul·lar-lo sense cap cost. Segons Adif, no és possible establir un servei alternatiu per carretera "per la logística pròpia de les companyies d'autocars".

Acte vandàlic de matinada i detenció d'un jove

L'acte vandàlic ha tingut lloc la matinada passada. Cap a les 2.30 h de la matinada s'han detectat afectacions a les comunicacions, senyalització, detectors de caigudes d'objectes i altres dispositius de seguretat entre l'Arboç i Figueres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 19 anys relacionat amb el robatori de cablejat. La detenció s'ha fet al municipi de Santa Oliva (Baix Penedès) en la zona de les vies de l'AVE on el jove ha estat localitzat. El presumpte autor del robatori s'ha resistit a la detenció però finalment ha estat detingut i la policia ha recuperat bona part del cable furtat. El cos policial manté la investigació oberta i no descarta més detencions.

Tècnics de la companyia s'han desplaçat fins a diferents punts del trajecte i han detectat diversos talls de cable de fibra òptica en les dues vies en un tram d'uns 200 metres al voltant del punt quilomètric 545, entre l'Arboç i La Pobla de Montornès. Segons les primeres estimacions, s'haurien sostret uns 600 metres de cable de fibra òptica i de senyalització.

Adif, que ha condemnat "enèrgicament" l'acte vandàlic, ja ha posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra els fets i ha comunicat a les empreses operadores, Renfe i Ouigo, la suspensió del tràfic ferroviari entre les estacions del Camp de Tarragona i Figueres-Vilafant. Al seu torn, les operadores han traslladat a Adif la supressió del servei en tota la línia d'alta velocitat.



Diversos equips d'Adif estan treballant per agilitzar la posada en marxa de la línia i assenyalen la "gravetat" dels danys així com les complexes tasques de reposició de les instal·lacions malmeses. La primera previsió és que a mig matí es pugui reprendre la circulació de forma progressiva.