Rosalía arrasa als Grammy Llatins i s'emporta el premi al millor disc de l'any per 'Motomami'

Rosalía ha estat la gran triomfadora dels Grammy Llatins 2022. La cantant de Sant Esteve Sesrovires (Baix Llobregat) ha tornat a fer història aquest divendres emportant-se quatre dels nou gramòfons als quals estava nominada: millor disc, per Motomami, millor àlbum de música alternativa, millor disseny d'art i millor enginyeria de gravació. És la segona vegada que la catalana guanya el premi a l'àlbum de l'any als Grammy Llatins, ja ho va aconseguir el 2019 amb El mal querer.

L'altre gran triomfador de la nit ha estat l'uruguaià Jorge Drexler, que s'ha emportat set premis, entre els quals destaca el guardó a millor gravació de l'any i millor cançó per tema Tocarte, de C. Tangana. El quartet barceloní Las Migas, format per Carolina Fernández, Marta Robles, Alicia Grillo i Roser Loscos, s'han endut el premi a millor àlbum de música flamenca per Libres.

El tercer triomfador de la nit ha sigut Bad Bunny. El músic de Puerto Rico ha rebut el premi en cinc categories: àlbum de música urbana per Un verano sin ti, interpretació de fusió urbana i cançó urbana per Titi me pregunto, cançó de hip-hop per De museo i interpretació de reggaeton per Lo siento bb.



El disc que "més li ha costat de fer"

En recollir el gramòfon daurat més important de la nit, el de millor àlbum, Rosalía ha reconegut que és el disc que "més li ha costat de fer" i pel que més s'ha hagut de barallar. "És el que més alegries m'ha donat", ha agraït. Així, ha donat les gràcies a Llatinoamèrica "per la inspiració", al seu país per no deixar-la "caure" i ha tingut paraules també per la seva parella, Rawl Alejandro.

Durant la gala, Rosalía ha pujat a l'escenari no només per recollir un dels principals guardons de la nit, sinó que també ho ha fet per interpretar Hentai sola amb un piano, seguida de La fama i Despechá.