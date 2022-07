Rosalía porta el Palau Sant Jordi a l'èxtasi: "Em fa molta il·lusió estar a casa"

Rosalía ha encès aquest dissabte el Palau Sant Jordi amb el seu icònic empoderament Motomami. En el primer dels dos concerts programats a Barcelona, la cantant catalana ha desfermat l'eufòria dels més de 17.000 assistents que han omplert la vetllada i que no han parat de corejar els seus èxits. "Em fa molta il·lusió estar a casa", ha afirmat, aclamada, l'artista de Sant Esteve Sesrovires.

Els temes del darrer treball han compartit nit amb els emblemes que la van catapultar a la fama amb el disc El mal querer. Al minuciós espectacle tampoc hi ha faltat Despechá, el gran 'hit' d'aquest estiu, del qual la cantant només n'ha publicat 35 segons.

Fans de Rosalía al Palau Sant Jordi poc abans de l'inici de l'actuació. — Jordi Borràs / ACN

Els primers compassos de Saoko han donat el tret de sortida a la nit de retrobament de Rosalía amb el públic català. "Actuar en aquest escenari sempre em fa feliç", ha exclamat Rosalía davant els milers de fans que han omplert el Palau Sant Jordi, centenars dels quals han estat moltes hores fent cua per assegurar-se el millor lloc. Alguns, fins i tot han passat dies a l'exterior del recinte.

Dalt l'escenari, vestida amb unes imponents botes i un vestit de cuir vermell, Rosalía ha despuntat entre un elenc de ballarins que l'han acompanyat en tota una nit de coreografies minucioses, projectades en tres pantalles de grans dimensions. Com està sent habitual al llarg de tota la gira, els músics han estat absents de cara al públic, fet que ha despertat una certa controvèrsia a les xarxes socials durant els darrers dies. Demà Rosalía tornarà al Palau Sant Jordi novament amb les entrades exhaurides.

🥺❤️MERCI BCN

Demà mésssssSSSSSSSSS

(No us podeu imaginar lo q he sentit avuí al cantar per la meva ciutat, tinc el cor q m’explota) https://t.co/pPlILoCAB8 — R O S A L Í A (@rosalia) July 24, 2022

L'artista catalana ha repassat en el pimer concert d'aquest dissabte a Barcelona tots i cadascun dels temes de Motomami, amb els quals ha delit un públic que no ha parat de ballar durant les prop de dues hores d'espectacle. A banda del darrer treball, però, Rosalía també ha recordat grans èxits com Malamente, Pienso en Tu Mirá o Con Altura, i ha sorprès els espectadors amb un breu fragment a capella de Fucking Money Man, que fins ara pràcticament no havia cantat en el marc del Motomami World Tour.

Al llarg de la nit no han faltat tampoc avançaments de temes encara no publicats, com Aislamiento i el gran aclamat Despechá, del qual només se'n coneix poc més de mig minut però que ja s'ha convertit en un dels grans èxits de l'estiu, sent tot un himne entre els fans. Prèviament, un dels moments que més ha fet embogir el públic ha estat l'acostament als incondicionals seguidors de la primera fila per cantar amb ells La noche de anoche.



Una mescla de grans 'hits' de música reggaeton, com Papi Chulo, i una versió de Blinding Lights de The Weeknd han arrodonit una nit on s'ha pogut veure Rosalía visiblement emocionada en més d'una ocasió. L'artista ha culminat l'espectacle amb Chicken Teriyaki i una coreografia amb patinets dalt l'escenari, Sakura i CUUUUuuuuuute, amb un final abrupte que ha deixat el públic sense bisos ni comiat.

Primers instants del concert a Barcelona del Motomami World Tour. — Jordi Borràs / ACN

De Barcelona cap a Bilbao, l'Amèrica Llatina, els Estats Units i Europa

Després del concert d'aquest dissabte, Rosalía tornarà aquest diumenge al Palau Sant Jordi per trobar-se amb 17.000 nous espectadors. Continua així una intensa gira que va començar a principis de mes a Almeria, i que aquesta darrera setmana l'ha dut a València i Madrid. Aquesta setmana entrant visitarà Bilbao, la Corunya i Palma.



A partir del 14 d'agost, la gira es traslladarà a l'Amèrica Llatina, mentre que al setembre volarà cap als Estats Units i Canadà. De cara al novembre, Rosalía traslladarà el Motomami World Tour cap a Portugal, Itàlia, Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica, el Regne Unit i França, on farà un últim concert a París el 18 de desembre.