La Rosalia es corona en el seu debut al Palau Sant Jordi de Barcelona

El millor de marxar és tornar. Després d'expandir el seu regne per mig món i guanyar Grammys i premis MTV a parells, la Rosalía ha tornat sis mesos després a Barcelona, el seu bressol artístic, per a coronar-se en el seu debut en el Palau Sant Jordi amb un espectacle magnètic i fastuós.



Ja entrada la nit, i amb el fred refermant fora, l'artista catalana ha temperat al públic amb un concert en el qual ha malbaratat poder acompanyada en les seves marxes escèniques per sis ballarines, totes vestides de vermell, quatre coristes i un tecladista.



Rosalía, propietària i senyora amb tan sols 26 anys d'una precoç i meteòrica carrera, ha desplegat aquest dissabte al Sant Jordi la seva característica fusió de flamenc, música urbana i ritmes electrònics davant el deliri de més de 15.000 assistents que, mòbils enlaire i veu en crit, han corejat cadascuna de les cançons.



La primera a sonar, Pienso en el teu mirá, inspirada en les "bulerias por soleá" (com va postil·lar la mateixa cantant quan va llançar el tema), ha aixecat passions amb una vigorosa coreografia que ha donat pauta a la cuidada posada en escena.

Enfundada en un vestit vermell amb cinturó negre, l'artista de Barcelona s'ha despullat de subtileses melòdiques amb la minimalista A palé, el seu últim hit, agressiu i punxegut per a marcar territori a cop de sinistres girs de nina, braços pentinant el cel i espasmes sota un focus centellejant.



Amb el públic en la butxaca des del minut un, Rosalía ha volgut parlar en català amb els assistents, visiblement emocionada: "Estic molt feliç de ser aquí, a la meva ciutat. Moltes gràcies a tots per compartir això amb nosaltres".



També ha tingut paraules per al seu mestre de cant flamenc, 'Chiqui de la Línia', a qui li ha volgut agrair, aprofitant que estava present entre el públic, tot el que li va ensenyar quan ella va començar "i no sabia res de res". "El flamenc és una gran passió", ha sospirat.

En el repertori de la nit no han faltat, com de costum, un homenatge a Las Grecas, amb una versió actualitzada del hit dels setanta Te estoy amando locamente, i una incursió a capela al primer àlbum de Rosalía, "Los Angeles" (2017), de la mà del tema estrella "Catalina".



I en aquest anar i venir, i sense demanar permís, l'artista s'ha arrencat a cantar la seva oda a la rumba catalana, "Milionària", mentre deixava sense alè al públic, que se subscrivia al "Fucking money man" amb el mateix ímpetu que després repudiava el capital deplorant un "Déu ens deslliuri dels diners".



La soferta Badgad, Di mi nombre o De aquí no sales són alguns dels temes de "El mal querer" que han sonat a l'equador de l'espectacle, guardant per al final una sort d'epifania reguetonera patrocinada per Yo x ti, tu x mi i Con altura, cançons en col·laboració amb Ozuna, la primera, i J Balvin, la segona.



Armada amb ungles postisses sense parangó i lluint dents daurades, la Rosalía ha signat aquest dissabte un retorn impecable a la ciutat que la va formar musicalment, de la que s'ha acomiadat (tan sols per unes hores) amb un sentit "us estimo" seguit de Aute cuture i el "trá-trá" de Malamente, guanyadora de dos Grammys Llatins l'any passat.

Després de passar pels principals festivals internacionals, entre ells el Primavera Sound al juny, la gira "El mal querer" omplirà aquest diumenge un altre Sant Jordi (es va afegir una segona data per "demanda popular") i desembarcarà, l'endemà passat, al Wizink Center de Madrid, també amb entrades esgotades.



Tres concerts que posen el segell d'or a un any d'ascens a la fama mundial que ha portat a la Rosalía a cotitzar alt en tot el globus terraqüi: "Aquest ha estat el millor any de la meva vida i és gràcies a vosaltres".



Set Grammys Llatins, tres premis MTV, videoclips elevats a l'Olimp de visualitzacions, set milions de seguidors a Instagram i prop de 16 milions d'escoltes mensuals a Spotify. Acaba d'enlairar i ja vola "amb altura".