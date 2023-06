Rubén Guijarro, un altre alcalde que plega pels mals resultats a les municipals

Continuen les renúncies d'alcaldes que abandonen la política arran dels mals resultats a les eleccions municipals del diumenge 28 de maig. La setmana passada, el paer de Lleida, Miquel Pueyo, va anunciar que ho deixava. Aquest dimarts, ho ha fet el fins ara alcalde de Badalona Rubén Guijarro, que també plega.

El candidat del PSC renunciarà a l'acta de regidor un cop hagi realitzat el traspàs de competències al nou alcalde, Xavier Garcia Albiol, que va aconseguir una majoria inèdita pel PP a la ciutat amb 18 dels 27 edils. El PSC va ser segona força, amb 4 regidors, dos menys dels que tenia en l'anterior mandat.

El dirigent socialista ha admès en una entrevista a Badalona Comunicació que s'ha "buidat" i que calen "nous lideratges que tirin endavant el projecte socialista" després dels resultats electorals. Guijarro ha detallat que va tenir clara la seva renúncia "des del primer moment" després del 28-M.

"Calen noves energies per tirar endavant el projecte socialista"

L'encara alcalde argumenta que recollirà l'acta per facilitar el "traspàs" al nou govern i fer una renovació "responsable", però que el seu "temps com a regidor té una data de caducitat, i propera".

Guijarro no ha concretat quan renunciarà a l'acta, però probablement prendrà possessió el 17 de juny, quan es constitueixen tots els ajuntaments, i "poc temps després" hi renunciarà. D'altra banda, l'encara alcalde ha detallat que hi continuarà sent per aportar el seu "granet de sorra" i ajudar la seva ciutat, encara que no ho faci des de la primera línia.

Alcalde després d'una moció de censura

Rubén Guijarro va arribar a l'alcaldia de Badalona el novembre del 2021, després de la moció de censura que l'oposició va presentar contra Xavier Garcia Albiol arran de l'aparició del popular als papers de Pandora. El socialista va sortir investit com a nou alcalde amb el suport del PSC, ERC, En Comú Podem, JxCat i Guanyem. Les del 28-M eren les primeres eleccions que es presentava com a alcaldable.

En les eleccions del 2019, tot i haver guanyat el PP, l'alcalde de Badalona va ser el socialista Álex Pastor, que va dimitir després de conduir begut i saltar-se el confinament. Albiol va agafar el relleu de l'alcaldia, que després va tornar al PSC, amb Rubén Guijarro. Per tant, en un mandat, la ciutat ha tingut tres alcaldes diferents.