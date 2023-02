Rufián aconsella a Sánchez que "infiltri policies al PP, la Fundació Francisco Franco o a la Zarzuela"

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha exigit explicacions al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, sobre els delictes que suposadament perseguia l'agent de la Policia Nacional que va estar infiltrat durant tres anys en moviments socials de Barcelona.

Pregunta a la qual el cap de l'Executiu s'ha limitat a contestar amb una defensa genèrica de la feina de les Forces de Seguretat de l'Estat i centrant la seva resposta en els avenços al voltant de la reforma de la coneguda com a Llei mordassa.

"Quin model policial defensa el Govern?", deia el text de la pregunta que ha llegit Rufián en la primera intervenció. I el president espanyol ha optat per posar en valor els avenços de la ponència que tramita la reforma de la Llei de seguretat ciutadana.

"Ja parlarem de la Llei mordassa, que també té tela", li ha apuntat Rufián abans de demanar-li explicacions pel policia infiltrat. Tot i això, en el seu segon torn Sánchez ha evitat entrar en aquest assumpte, únicament ha ressaltat la "bona feina i tasca" de les Forces de Seguretat i ha prosseguit amb la seva defensa del treball de la ponència de la Comissió d'Interior.

Rufián ha recordat a Sánchez que els delictes que justifiquen una infiltració policial segons la Llei d'Enjudiciament Criminal són "terrorisme, segrest, tràfic, venda d'explosius, venda de material nuclear, prostitució i tràfic de drogues". Per això li ha preguntat quins eren els delictes de la llista que es perseguien en infiltrar l'agent.

Rufián: "Això ja no és una amenaça cap a les llibertats polítiques i ideològiques, sinó també segons sembla cap a les sexuals"

"On és el límit moral? On és el límit ètic?", ha preguntat el portaveu d'ERC. "Això ja no és una amenaça cap a les llibertats polítiques i ideològiques, sinó també segons sembla cap a les sexuals", ha retret. I ha acabat la seva intervenció donant un consell al Govern estatal: "La propera vegada que vulguin infiltrar algú en una organització criminal, els dono idees: Partit Popular, Fundació Francisco Franco o la Zarzuela".

Un agent infiltrat durant tres anys

La setmana passada la Directa va destapar el cas d'un agent de la Policia Nacional, D.H.P., que es va infiltrar durant tres anys en moviments socials i veïnals de Barcelona. I ho va aconseguir utilitzant relacions sexoafectives amb dones que integraven aquests moviments. Va ser així com va poder participar a assemblees, jornades i manifestacions.

Dimarts passat, cinc dones van presentar una querella criminal contra l'agent. La querella va ser impulsada pel Centre per a la Defensa dels Drets Humans Irídia i el sindicat CGT, on milita una de les denunciants. Les querellants consideren que s'han pogut cometre delictes d'abusos sexuals contra la integritat moral, de descobriment i revelació de secrets i d'impediment de l'exercici dels drets cívics.