Rufián es disculpa per "la contundència" de les seves paraules contra els contactes russos de l'entorn de Puigdemont

El portaveu d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, ha demanat aquest dimecres "disculpes" per si la "contundència" que va utilitzar a l'hora d'abordar els suposats contactes entre l'entorn de l'expresident Carles Puigdemont i el Kremlin "va molestar segons qui". Tot i això, en declaracions difoses per Esquerra, Rufián ha afirmat que "la situació requereix aquesta contundència". "Crec que ens estem jugant la credibilitat de tot el moviment independentista", perquè "el nostre alineament, el nostre suport i la nostra política internacional ha de ser sempre amb democràcies occidentals, i de cap manera ens han de vincular amb el Kremlin, i menys ara", ha dit.

JxCat havia demanat una rectificació

Rufián ha fet aquestes manifestacions després de rebre crítiques per part de Junts per les manifestacions que va fer dimarts en roda de premsa al Congrés. Preguntat per un mitjà de la dreta mediàtica sobre els suposats contactes entre l'entorn de Puigdemont i el Kremlin, Rufián va dir: "Jo procuro no parlar de Junts o d'aquell espai de l'antiga Convergència. Però amb la que està caient ho faré. Crec que són senyorets que es passejaven per Europa reunint-se amb la gent equivocada perquè així durant una estona es creien que feien de James Bond. No ens representen."



Aquest dimecres el portaveu de Junts, Josep Rius, ha demanat a ERC que "rectifiqui i corregeixi" el seu portaveu de Madrid, i ha advertit que Junts "analitzarà" la situació del Govern si no recula. En declaracions al Congrés, Rufián ha demanat aquestes disculpes, però ha apuntat que el seu objectiu és "deixar clar" que en un moment com l'actual "de cap manera ens han de vincular amb el Kremlin".



"Crec que tot això exigia una vehemència que ahir vam expressar, i demano disculpes si va molestar segons qui, però crec que és important perquè tothom està veient el que està passant a Kíiv, a Ucraïna, ha afirmat.

Estabilitat del Govern i suport d'ERC

Preguntat per si la picabaralla pot afectar l'estabilitat del Govern, Rufián ha apuntat que "la diversitat entre els socis de coalició dels governs són el present de la política". "Passa aquí a l'Estat espanyol, on les discrepàncies són normals i les hem de viure amb absoluta normalitat". Preguntat per si el seu missatge estava consensuat amb la direcció d'ERC, Rufián ha assegurat que "ERC és un partit que és una pinya". "Jo evidentment soc el representant d'un projecte col·lectiu, i la resta és un safareig on no convé entrar".