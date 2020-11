Rufián justifica que ERC negociï els pressupostos de l'Estat: millorar la vida de la gent no et fa "menys independentista"

El portaveu d'ERC al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha justificat aquest dijous que la seva formació negociï els pressupostos generals de l'Estat per al 2021 per la necessitat de ser una força "útil" i combatre les "enormes xifres de desigualtat" a Catalunya. "ERC no és menys patriota ni menys independentista per dir això", ha apuntat, perquè "seguim lluitant per una república catalana amb la mateixa força i determinació que fa 90 anys". En tot cas ha advertit que la negociació no implica necessàriament que els republicans facin un 'sí' als comptes, tot recordant els incompliments continus dels governs espanyols respecte a l'execució dels pressupostos.

"ERC no és menys patriota ni menys independentista per voler millorar la vida de la gent"

ERC votarà en contra aquest dijous de les esmenes a la totalitat que han presentat PP, Vox, JxCat, CUP, CC i Foro Asturias. Segons Rufián, ho farà per evitar la caiguda dels comptes i donar temps a la negociació, i no per fer una política del "peix al cove" com la de l'expresident Pujol.



"Amb la que està caient seria terriblement irresponsable no escoltar, parlar, dialogar i negociar possibilitats de millora i protecció de les condicions materials de vida de la gent" a través dels pressupostos generals de l'Estat, ha dit.

"Qui digui que això és una traïció al poble de Catalunya es perquè s'ho pot permetre i porta massa temps portant jaquetes de 1.000 euros"

En aquest marc ha rebutjat les acusacions de JxCat. "Qui digui que això és una traïció al poble de Catalunya és perquè s'ho pot permetre i porta massa temps portant jaquetes de 1.000 euros, portant bosses de Michel Kors i cobrant sous públics", ha afirmat.

Amb Cs no

En tot cas ha advertit el govern de Pedro Sánchez que no podrà aprovar els pressupostos alhora amb ERC i Cs. "Ja n'hi ha prou de terraplanisme ideològic", ha sentenciat abans de recordar les grans diferències de plantejament entre les polítiques d'esquerres i les que propugna el partit d'Inés Arrimadas.



"Tots sabem que intentaran pagar el preu més baix, però Cs és incompatible amb ERC, però si realment es vol salvar la gent i no un dels partits de la foto de Colón val la pena fer-ho amb ERC", ha sentenciat.

En aquest punt ha advertit a Podem que si permet que Cs es converteixi en una dreta elegible sempre serà més còmode per a Sánchez elegir a Arrimadas per davant d'Iglesias. "Si callen davant l'operació de salvar el soldat Cs, els següents seran vostès".

La ministra Montero demana a ERC que accepti a Cs

La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha demanat aquest dijous al portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que independentment del calendari electoral a Catalunya abandoni la política de "vetos creuats" amb Cs per a l'aprovació dels pressupostos del 2021, perquè ens trobem en un "moment extraordinari" on cal "aparcar les diferències". "Estem parlant del projecte de pressupostos per a Espanya, no de cap altra qüestió", ha advertit Montero, i "cal dotar les institucions i la gent dels recursos suficients per transitar la situació actual en les millors condicions possibles".