Rufián, a Sánchez: "No poden dir davant de qualsevol escàndol que això és una democràcia plena"

Les explicacions del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i les mesures anunciades aquest dijous al Congrés després de l'esclat del 'cas Pegasus' no convencen els partits afectats per l'espionatge. Així ho han manifestat els representants de partits com ERC, PDeCat, Junts o EH Bildu. En aquest sentit, el portaveu dels republicans catalans, Gabriel Rufián, ha retret al líder de l'Executiu estatal que contestin davant "qualsevol escàndol" que Espanya "és una democràcia plena".

Rufián ha estat el primer dels portaveus independentistes a intervenir a la sessió després de les paraules de Sánchez. "Què ha vingut a fer avui aquí?", li ha preguntat. Les preguntes, de fet, han copat la majoria de la intervenció del dirigent català. "No ens deixen fer-les a les comissions d'investigació que veten", ha argumentat per això. "¿Vostè és conscient que hi ha una operació d'un búnquer, que sempre ha existit, a l'Estat profund, que busca excitar-nos a nosaltres per desestabilitzar-los?", ha indicat.

Rufián: "La millor manera que això sigui una democràcia plena és que siguin conscients que no ho és. No poden dir davant de qualsevol escàndol que això és una democràcia plena"

"Ni un Estat ni un Govern pot tenir una vida paral·lela i no es pot justificar. En un país on la principal llei és la llei del silenci no és un país, és una màfia. Espanya fa olor de tancat, i de patriotisme tòxic que espanta" , ha carregat Rufián. "La millor manera que això sigui una democràcia plena és que siguin conscients que no ho és. No poden dir davant de qualsevol escàndol que això és una democràcia plena", ha continuat.

Entre les preguntes plantejades pel portaveu d'ERC se'n troben algunes com "quina amenaça representaven els espiats?", "quina amenaça representava Pere Aragonès?", "per què l'espiaven mentre negociava la investidura?", "qui va espiar a la resta de persones?", "per què promet més control judicial per al CNI quan el control més gran és el president del Govern?".

També ha tingut paraules adreçades a la ministra de Defensa, Margarita Robles. "Esteu d'acord amb les respostes de l'exjutgessa progressista, ministra favorita de la dreta, i amb la seva actitud?", li ha dit a Sánchez. "Estic convençut que estima el seu país, però l'estima malament. No es pot limitar a dir això, està fent un flac favor al seu país i no se n'adona. També passaran per sobre de vostè, per què ara els protegeix?", l'hi ha dit Rufián a Robles, recordant que ella mateixa va lluitar contra les clavegueres de l'Estat.

Rufián ha deixat caure que aquest Govern "no ha netejat les clavegueres" i ha recordat el seu enfrontament verbal amb l'ex Director Adjunt Operatiu de la Policia Nacional, Eugenio Pino. "A mi em diu que per Espanya ho faria tot. Tot és tot. Són 20 segons que gelen la sang a qualsevol demòcrata. És important saber si realment hi ha gent amb placa que es creu que aquest país és tan seu que no hi cap ningú més" . Potser són els mateixos que també els espien a vostès al servei d'altres", ha assenyalat.

Per acabar, a banda de deixar-li un encàrrec en clau catalana al portaveu d'Unides Podemos-En Comú Podem, Jaume Asens, ha advertit al Govern que "no els poden fer xantatge" constantment. "Hem d'equilibrar entre els avenços que fan però també hem d'avançar en l'Estat de Dret".

Crítiques de Junts i de PDeCAT

Nogueras: "Quines responsabilitats assumeix amb l'espionatge. No entenc què ha vingut a fer aquí, les responsabilitats les té totes. Criticar la dreta no és assumir la responsabilitat"

Després de Rufián han intervingut també els portaveus de Junts i PDeCat, Miriam Nogueras i Ferran Bel. Totes dues forces polítiques també han estat objectiu de l'espionatge. "No pot sortir aquí a deixar anar aquestes milongues. Quines responsabilitats assumeix amb l'espionatge. No entenc què ha vingut a fer aquí, les responsabilitats les té totes. Criticar la dreta no és assumir la responsabilitat", ha dit Nogueras.

Mentrestant, Bel ha dit que se sent "decebut" amb les explicacions i que ha notat falta d'empatia amb les persones espiades. "Quins dubtes raonables presenta l'informe de Citizen Lab? El Govern l'única responsabilitat que assumirà és el cessament de la directora del CNI?", ha preguntat el diputat català.

EH Bildu: "Ens ha demanat un acte de fe"

Per part seva, la portaveu d'EH Bildu, Mertxe Aizpurúa, ha demanat al president del Govern espanyol "valentia". "El que ens ha demanat és un acte de fe. Nosaltres li hem demanat una cosa simple: investigar, aclarir i depurar. Investigar què és el que ha passat i com ha passat, aclarir qui o qui han decidit i participat en això i depurar les responsabilitats que siguin oportunes perquè no torni a passar", ha assenyalat.

Aizpurúa: "Aquest Govern ha fet servir les mateixes tàctiques que els anteriors contra els adversaris polítics"

Per a la dirigent basca, aquest Govern "ha fet servir les mateixes tàctiques que els anteriors contra els adversaris polítics". Però, ha dit Aizpurúa, "amb l'agreujant" que avui aquests partits recolzen mesures al costat de l'Executiu. En aquest sentit, la portaveu d'EH Bildu ha demanat a Sánchez "que tingui cura del bloc de la investidura"." Que tingui cura del bloc plurinacional i d'esquerres que ofereix millores en les vides de la majoria social i treballadora. I que enfronti els obstacles amb valentia i transparència", ha afegit.

Sobre l'espionatge, al grup polític basc li queden "tantes preguntes i tantes incògnites", que poden provocar més descrèdit del Govern espanyol i minar la confiança ciutadana. "Reformar el CNI per augmentar el control, o reformar la Llei de Secrets Oficials està bé, però no eximeix aquest Govern d'investigar i aclarir el que ha passat amb aquest cas d'espionatge", ha apuntat.

Unides Podem demana avenços amb Catalunya

Asens: "En democràcia amb els adversaris es dialoga. Que s'espiï el legislatiu és greu. Als seus advocats, també"

Tampoc no ha estat exempta de crítiques la intervenció del portaveu d'UP-En Comú. "En democràcia amb els adversaris es dialoga. Que s'espiï el legislatiu és greu. Als seus advocats, també. Per menys es va condemnar el jutge Garzón. En democràcia als advocats no se'ls espia. Ens parla d'un problema amb l'Estat profund i d'un problema de com s'ha afrontat el conflicte català", ha destacat Asens.

El dirigent d'UP també ha tingut un encàrrec per a ERC i la falta de suports al Govern espanyol després de l'esclat de Pegasus. "Ser dur amb l'espionatge és compatible amb defensar els drets de la gent. Els plats trencats no els pot pagar la gent. Mirin més a la seva esquerra, Bildu, i mirin menys els seus socis de Junts", ha dit.

Asens ha dit que el seu grup "celebra" algunes de les mesures preses pel Govern. En canvi, ha demanat que no calgui esperar el jutge per desclassificar informació. "És una qüestió d'higiene democràtica. La democràcia no ha de tenir por de la veritat", ha dit. Finalment, ha reclamat a Sánchez "valentia" per abordar la situació política a Catalunya. "El diàleg no és un fi en si mateix, és un mitjà per a alguna cosa. Vol ser recordat per aconseguir alguna cosa gran en el desafiament territorial? Manca avançar en aquesta agenda. Cal jugar bé, convèncer, escoltar i sumar", ha destacat .

Un altre socis habituals del Govern com el PNB també han estat crítics. El seu portaveu, Aitor Esteban, ha assenyalat que si el CNI actua de manera autònoma "és molt greu". "Si creu que ens ha tranquil·litzat, està equivocat. Ha aconseguit exactament el contrari", ha dit. Tampoc no s'han mostrat convençuts amb les declaracions de Sánchez altres portaveus de l'esquerra com Íñigo Errejón, de Más País, o Joan Baldoví, de Compromís.