Rull, Turull i Sànchez també plantejaran una defensa política i es reafirmaran en tot el que han fet

"Cap ni una de les coses que han fet és constitutiva dels delictes que se'ls imputen". Amb aquesta claredat l'advocat Jordi Pina ha exposat l'escrit de defensa de Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Sànchez que ha presentat al Tribunal Suprem. Des de la seu del seu despatx, Pina ha explicat algunes de les característiques que marcarà la defensa dels tres polítics. Un dels elements més vistós del text de la rau en els testimonis que Pina proposa. Al capdavant de la llista, el rei Felip VI: "No és cap revenja ni cap situació de caire polític, és fruit de l'acusació del Ministeri Fiscal", ha explicat el lletrat. "L'acusació cita i explica com a element fenomenològic del tipus penal de rebel·lió el discurs del rei". Pina, a més, ha explicat que, en cas que el monarca quedi exempt de la citació per la seva condició, demanen com a substitut "el cap de la casa de sa majestat": "Podem citar a qualsevol persona. I qualsevol persona va des del rei Felip VI fins a l'últim testimoni".



La defensa també demanarà la compareixença com a testimoni de l'expresident espanyol Mariano Rajoy: "No hi ha dubte que això és un judici polític, de gran alçada", explica Pina, qui considera que l'excap de l'executiu té "moltes coses a explicar". No és l'únic exdirigent que demana, també vol que es permeti el testimoni de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont per videoconferència: "Si el jutge instructor no hagués retirat l'euroordre, el president avui estaria en territori espanyol, en llibertat o pres", fet que tal com ha defensat Pina li permetria comparèixer. "Jo no sóc qui ha permès que Puigdemont no sigui a Espanya. Ho ha permès un jutge".



A més, Pina també ha anunciat que demanaran el testimoniatge de l'expresident Artur Mas, i una cinquantena de persones que van exercir el seu vot l'1 d'octubre: "El Ministeri Fiscal va demanar que vinguessin a declarar una quantitat important de guàrdies civils i policies nacionals que explicaven que havien estat lesionats durant la intervenció", diu el lletrat, que decideix citar ciutadans com a resposta a aquest fet.

Les seves conviccions polítiques continuen "intactes"



Pina explica que l'escrit de defensa repassa els esdeveniments previs a l'1 d'octubre a Catalunya des del 2010, on situen "el punt de partida" dels fets jutjats: la sentència del Tribunal Constitucional sobre la retallada de l'Estatut i l'inici de les grans mobilitzacions. També argumentaque aquest relat tan extens respon al contingut de l'escrit d'acusació: "El Ministeri Fiscal fa una reinterpretació del que ha passat en aquest país que no és ajustada a la realitat". A més, la defensa ha demanat que Rull, Turull i Sànchez compareguin en català "amb traducció simultània" i han demanat una llarga llista de diligències prèvies, tot i saber que això pot allargar el procés: "Com que això no és un judici polític, tothom vol haver acabat abans del 26 de maig", ha afegit.



L'objectiu central de l'advocat és reflectir en el text jurídic que "l'espiral d'esdeveniments" ha estat fruit de "la voluntat popular": "Els meus clients no defugen res del que han fet, absolutament res. Les conviccions polítiques, les idees sobiranistes, la ideologia independentista de Rull, Turull i Sànchez estan intactes". Pina ha situat com a "element clau" de l'escrit de defensa el fet que consideren que es tracta "d'un judici contra les urnes, contra la democràcia, contra els drets elementals dels ciutadans d'un país que pretén ser demòcrata i occidental".



El lletrat ha fet una reivindicació de la defensa dels seus clients contra "una deriva" del dret penal espanyol: "Anirem a Madrid a lluitar, a defensar-nos, perquè ens defensarem d'una manera tan contundent que esperem treure-li els colors a aquells que acusen als nostres clients de fets tan greus que no poden permetre's en democràcia".

Un relat de la defensa contra la violència

També ha donat alguns detalls sobre els relats de la defensa en referència a les jornades del 20 de setembre i l'1 d'octubre. Ha volgut recalcar que defensa Jordi Sànchez en qualitat de president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i no com a diputat de Junts per Catalunya: "Sánchez reflecteix els milions de persones que surten al carrer", ha dit. També ha defensat a Turull i a Rull com a membres del Govern cessat i ha posat el focus en els fets ocorreguts com a conseqüència de la voluntat popular: "Estic molt feliç de viure en un país on la resposta social que encarna Jordi Sánchez, allò que demanen als governants a través de mobilitzacions socials, pacífiques, cíviques, tenen un reflex en els nostres governants", ha dit, qualificant la triada de Turull, Rull i Sánchez com un "assemblatge meravellós".



Pina ha destacat que el dia dels escorcolls al Departament d'Economia de la Generalitat no va haver-hi cap incitació a la rebel·lió: "Si 40.000 persones volen impedir un registre al Departament, ho impedeixen. Això no és el que va passar". Segons l'advocat, l'Estat ha agafat "dos caps de turc" perquè "no poden posar a presó 40.000 ciutadans".



A més, també ha atacat el relat sobre l'existència de violència que fa el Ministeri Fiscal a l'escrit d'acusació. Una de les proves que ha avançat que presentarà als tribunals és un recull de vídeos i fotografies per completar el relat de l'acusació, que també aporta vídeos sobre els moments on, argumenten, agents de la policia van ser lesionats: "Gràcies a ciutadans i ciutadanes que ens han fet arribar el material hem pogut vincular en un mateix treball allò que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional ha aportat amb aquelles imatges que silenciosament han quedat al calaix".



El lletrat, a més, ha reconegut davant els mitjans que "no ha estat capaç" de veure tot el vídeo sencer: "Aspiro al fet que milions de ciutadans puguin veure amb mi i amb els tribunals les imatges que aporto al judici. I aspiro al fet que milions de ciutadans d'Espanya plorin quan vegin les imatges que aporto per l'1 d'octubre", ha sentenciat.