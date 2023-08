Ruta gastronòmica pels plats i productes de les comarques de Barcelona

Continuem amb la nostra particular ruta gastronòmica per Catalunya per parlar d'una de les vegueries històriques del Principat, com és la de Barcelona. Actualment, podem considerar que inclou les comarques del Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Oriental i Vallès Occidental, abarcant el que seria l'Àmbit metropolità de Barcelona.

Es tracta d'una cuina molt tradicional catalana, especialment marcada pel Barcelonès i Barcelona com a mirall de tot el país, però amb plats i productes propis a la resta de comarques. Donem un cop d'ull a la tradició catalana, però també a productes com els pollastres o les carxofes del Prat, els pèsols i les maduixes del Maresme o les mongetes del ganxet i el cigró menut del Vallès, per citar alguns exemples.

Barcelonès

La cuina del Barcelonès es caracteritza per ser una cuina de mescla, essent Barcelona un punt neuràlgic i la capital extraoficial de Catalunya. Una cuina evidentment marcada pel Mediterrani i plats lligats al mar, com els suquets, la sarsuela o l'esqueixada de bacallà, fins als arrossos. Els plats típics del Barcelonès són els tradicionals catalans, a grans trets: escudella i carn d'olla, botifarra amb seques, macarrons gratinats, canelons, fideus a la cassola, arrossos, escalivada, fricandó…

Canelons de Festa Major. — Generalitat

Entre els dolços trobem també tradició a través de crema catalana o crema de Sant Josep, els bunyols de Quaresma i les Mones de Pasqua, els panellets i els torrons… I també rebosteria típica durant tot l'any, a més de xocolata amb xurros o melindros, o l'orxata i els gelats a l'estiu, per citar alguns exemples. Tot regat amb vins, però especialment amb cava i també vermut.

I si parlem de mestissatge també hem de parlar d'altres cultures, amb l'arribada de cuines d'arreu del món: magrebina i africana en general, italiana, francesa, xinesa, japonesa, mexicana, índia... per bé que la cuina catalana tradicional es manté actualitzada en molt locals, i especialment a les cases.

Baix Llobregat

El Baix Llobregat és un territori que destaca també per la seva agricultura, oferint una oferta gastronòmica i enoturística envejable. Destaquen les carxofes i els espàrrecs, sobretot els de Gavà, així com les cireres. Cal destacar especialment el premiat pollastre de la raça Prat, distingit per la Unió Europea. Els cellers, caves i establiments són presents també en aquesta comarca, oferint vins i caves.

L'estofat de perdiu amb pernil i botifarra o els diferents plats fets amb els pollastres del Prat són plats dels més tradicionals. Pel que fa a productes, al Baix Llobregat en trobarem d'autòctons i tradicionals de reputació i prestigi. Es tracta d'elaboracions que es fan de forma artesanal, productes d'arrel tradicional reconeguts per la seva autenticitat i qualitat.

La comarca té autèntiques exquisideses, algunes de les quals poc conegudes, que passen pels dolços, la ratafia i l'oli d'oliva verge extra. Entre el món dolç hi trobem molts exponents, com els Corbs de Corbera de Llobregat, els Arbrencs d'Abrera, les Galetes Mamut de Viladecans o les Torretes de Torrelles de Llobregat. En el món del pa i l'oli, destaca el seu pa de Pagès Català, l'oli d'Olesa de Montserrat, anomenat Oulesa, Els T'Olis de Corbera de Llobregat i el Caviaroli, que es produeix a Esparreguera.

Vallès Occidental

Als municipis del Vallès Occidental hi trobem productes singulars, de qualitat i proximitat vinculats amb el territori. I també plats tradicionals com la sopa de conill, un plat d'aprofitament, o guisats i plats amb bolets, ja que a la comarca hi trobem varietats com rovellons o llenegues. La botifarra amb seques, amb les mongetes saltades, es un altre plat icònic a la comarca.

Els productes autòctons semblen ser infinits en aquesta comarca. Entre pans i dolços destaquen belgues, cardinal, les coques de Munt, les de Sant Quirze, les de Vidre Galetes de Sant Llorenç, les montserratines, els mussolets de Sant Quirze, saballuts, xatos, xaumets… i també les glories i els rosetons del Monestir de Sant Cugat.

També trobem carn i embotits, com la botifarra de músic o la botifarra de Sant Llorenç, la terregada o el petador de farigola de Sentmenat. Entre els llegums destaca especialment el cigró menut i la mongeta del ganxet. També cal parlar de vins amb varietats autòctones i vermuts, així com els olis, d'arbequina o d'oliva becaruda.

Vallès Oriental

El Vallès Oriental també destaca per la seva gran quantitat de productors i la qualitat dels productes, amb elements de l'horta i del camp, fruits secs, oliveres, làctics, carn fresca i embotits… Hi trobarem plats a base de mongeta del ganxet, com empedrats, però també molts d'altres, de suquets a bolets, passant per la caça i el porc.

Mongetes del ganxet del Vallès. — Turisme Vallès Oriental

I és que entre els productes estrella destaca el cigró menut del Vallès i especialment també la DOP Mongetes del Ganxet, molt preuada per les seves qualitats organolèptiques i que es produeix en l'àmbit del Vallès Occidental i Vallès Oriental, així com d'alguns municipis de les comarques de la Selva i del Maresme. Un embotit tradicional del Vallès és el ventre d'ossos, també conegut com a sac d'ossos, sac dels ossets o ventre d'ossos. S'elabora amb ventre, sal i pebre, i també pot portar cap de costella, careta, llengua, ronyó, orella i algun retall de magre, i va néixer arran de la matança del porc a les cases de pagès de la zona.

A l'hort hi trobem diverses varietats locals del Vallès de tomàquets, enciam escaroler o varietats antigues de cols. El Vallès Oriental també destaca per les seves vinyes que configuren l'actual Denominació d'Origen Alella, una de les més petites de la península i de les més antigues. I també per l'oli de varietat vera. Pel que fa als dolços, cal parlar del mató i els carquinyolis de Caldes, i evidentment dels borregos de Cardedeu, tot regat amb l'Anís de Taronja i les Flors del Remei.

Maresme

I acabem amb la comarca menys poblada però no per això menys rica gastronòmicament. La terra, el mar i també la vinya marquen el menjar més autèntic del Maresme, amb elaboracions artesanes que beuen de la tradició. Els denominats restaurants Sabors de Mar i de Munt són establiments que s'han implicat clarament en la singularitat dels productes del Maresme i que han assumit un compromís de sostenibilitat turística. Parlar de Maresme és parlar de sauló, característic de les menges de la comarca, del mar a les hortes i vinyes.

Destaca per productes estrella com els pèsols del Maresme, especialment els de Llavaneres, o els maduixots i les maduixes. També plats com les peres farcides bon cristià, originàries d'Alella, que s'omplen amb carn de vedella o porc, amb espècies on predomina la canella, fent un dolç i salat excel·lent. I, tanmateix, plats de mar amb la sípia amb pèsols del Maresme. A més destaca també per elaborar molts derivats del porc, de botifarres i la botifarra d'ou, fins a llardons, entre d'altres.

Pèsol del Maresme. — Generalitat de Catalunya

Com mencionar també la DO Alella, que aprofita el clima mediterrani a tocar del mar, humit i amb sòl de fàcil drenatge. Tocada per la brisa marina, la denominació d'origen és reconeguda especialment per la qualitat dels vins blancs, tant monovarietals com resultants de cupatges. La varietat de raïm més característica és la pansa blanca, tot i que també trobem blancs amb garnatxa blanca, chardonnay o sauvignon blanc, entre d'altres.