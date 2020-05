S'accelera la tendència a la baixa i Catalunya registra la menor xifra de morts des del 20 de març

Les víctimes mortals a conseqüència del coronavirus sumen ja un total de 10.452, després que en les últimes 24 hores hagin mort 51 persones, 39 menys que ahir, pel que la xifra de difunts segueix baixant per sisè dia consecutiu. Es tracta del nombre més baix de morts des del 20 de març, de manera que s'accelera la tendència a la baixa de defuncions.



La xifra de contagis baixa també fins a xifres de mitjans de març i suma aquest dissabte 270 casos nous. Ahir els positius sumaven 1.956 nous casos i tornaven a repuntar la pujada registrada aquesta setmana. Al total de positius, cal sumar uns 133.822 casos possibles d’infecció de coronavirus. Són pacients que presenten símptomes i que un professional facultatiu classifica com a possible cas.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort a un centre hospitalari, positiu de la Covid-19 o bé com a sospitós, un total de 6.034 persones. 3.895 persones han estat ingressades de gravetat des de l'arribada a Catalunya de la Covid-19; i en l'actualitat en són 612, 6 menys que aquest dijous. A més, del nombre total de positius arreu del país, 8.444 són professionals sanitaris, mentre que 5.109 professionals de residències estan aïllats per sospita o confirmació.



S’han comptabilitzat fins avui un total de 31.464 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19. I pel que fa a les residències de gent gran, un total de 11.498 persones han estat confirmades com a positius de coronavirus i 27.730 són casos sospitosos.



De les 10.452 víctimes mortals declarades per les funeràries afectades per la Covid-19 o sospitosos de ser-ho, 3.044 han mort a una residència, 130 a un centre sociosanitari i 582 al domicili. Els casos restants són morts a hospitals o casos no classificables per manca d’informació.

Menys de 300 morts durant tres dies a l'Estat

Espanya encadena tres dies consecutius amb menys de 300 morts diàries, després que aquest dissabte s'hagin comptabilitzat 276 noves defuncions que situen la xifra total en 25.100, mentre que els nous casos diaris confirmats per PCR cauen a 1.147, amb el que ja són 216.582 els contagiats. El nombre de professionals sanitaris contagiats és de 41.785 (546 més que un dia abans) i suposen el 19,2% del total de casos confirmats.



A més, s'han comptabilitzat 2.572 nous curats, la qual cosa suposa que 117.248 persones han aconseguit ja superar la malaltia, segons l'últim balanç publicat pel Ministeri de Sanitat.