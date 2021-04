S'accelera la vacunació a Catalunya durant la Setmana Santa davant l'amenaça d'empitjorament de la pandèmia

Catalunya ha accelerat la vacunació durant la Setmana Santa, incloent els festius, davant l'amenaça d'empitjorament de la pandèmia. Tot i que aquest dissabte les dades epidemiològiques no creixen -de fet, la Rt decreix una centèsima per primer cop en un mes-, els experts avisen que la positivitat de les proves puja. Ho fa des de fa dies i aquest dissabte assoleix el 6,29%, per sobre del 5%, llindar per mantenir l'epidèmia sota control, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).

Els investigadors del grup BIOCOMSC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) apunten a la incertesa davant les vacances, en què la mobilitat està permesa, i apunten que l'impacte dels festius en el nombre de contagis no se sabrà fins "ben passada" la Setmana Santa. "Una de les poques certeses que tenim és que els casos baixaran durant el pont i pujaran a la tornada. Com sempre, no es pot mirar la dada d'un dia", recorden.

Segons les últimes dades de Salut, el risc de rebrot es manté a 284, igual que aquest divendres, mentre que la incidència a 14 dies puja lleugerament i passa de 234,53 a 238,30. En les últimes 24 hores s'han declarat 1.419 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 558.932, i s'ha informat de 12 noves morts. ELs hospitals continuen amb una ocupació alta, amb 1.483 pacients ingressats a planta, 56 més que en el balanç anterior, i 421 persones a les UCI, quatre més.

168.000 dosis d'AstraZeneca

Paral·lelament, Salut ha accelerat la vacunació durant aquestes vacances. Aquest divendres Catalunya va rebre una nova remesa d'AstraZeneca, de 168.000 dosis. Formen part de les 1.056.500 vacunes que el Govern espanyol va repartir al conjunt de les comunitats durant la jornada. Amb aquesta nova remesa, Salut va contactar via SMS amb població de 60 a 65 anys per programar noves cites de vacunació i el primer dia ja se'n van omplir prop de 100.000, programades també pels dies de Setmana Santa, d'un total de 110.000.



Salut ha explicat que ha obert punts de vacunació per subministrar totes les vacunes "el màxim de ràpid possible" i per això vacunarà "també durant els festius". Els missatges s'han enviat a aquelles persones d'entre 60 i 65 anys de més risc, però Salut afirma que les persones que no són de risc també poden demanar hora a través del portal web habilitat amb aquest objectiu.