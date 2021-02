S'aplana la davallada de contagis, mentre torna a créixer la velocitat de propagació de l'epidèmia

Després d'un mes amb caigudes significatives del nombre de casos, l'evolució dels principals indicadors epidemiològics a Catalunya ha canviat i la davallada comença a ser imperceptible. De fet, en alguns indicadors ja es percep un canvi de tendència i, per exemple, la velocitat de propagació o taxa Rt ha crescut per tercer dia seguit i ara ja se situa en 0,85. Segons el darrer balanç del Departament de Salut sobre la situació de la pandèmia de Covid-19 a Catalunya, en les darreres 24 hores s'han notificat 1.715 nous positius i 59 defuncions, el que significa que el total de víctimes mortals des de l'arribada de coronavirus s'eleva ja a 20.371.



El risc de rebrot se situa en 274 punts, tot just dos menys que en l'anterior balanç i cinc per sota del de fa dos dies, de manera que ha deixat de caure amb força. L'Rt, que dilluns estava a 0,82, acumula tres dies de creixement, d'una centèsima diària. Tot i que encara està per sota de l'u, que indica un decreixement global de l'epidèmia, pot estar indicant un canvi de tendència. I la incidència acumulada de casos a 14 dies per 100.000 habitants és ara de 333, sis menys que ahir. En qualsevol cas, també aquí la davallada va a menys. En l'última setmana amb dades definitives, s'han 10.761 casos, el que suposa una mitjana de més de 1.500 al dia, lluny dels més de 4.000 del pic de la tercera onada, però lluny dels objectius del Departament de Salut.



La pressió assistencial continua a la baixa pel que fa als ingressats a planta, però creix el nombre de persones a l'UCI amb coronavirus. En el primer cas, hi ha 2.117 persones als hospitals amb Covid, 64 menys que ahir i la dada més baixa des del 6 de gener. A les UCI n'hi ha 616, tres més, una dada que està més de 100 per sota del pic de la tercera onada, però que segueix sent molt elevada. De fet, el Grup de Recerca en Biologia Computacional i Sistemes Complexos de la UPC adverteix del canvi de tendència i que no hi ha marge a les UCI per un nou creixement.