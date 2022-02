S'avança l'inici de l'escola i el proper curs començarà el 5 de setembre per a infantil i primària i el 7 per a l'ESO, batxillerat i FP

El proper curs escolar començarà abans: el 5 de setembre per als cicles d'infantil i primària i el dia 7 per a l'ESO, el batxillerat i l'FP. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Pere Aragonès. Segons ha pogut saber l'ACN, durant el setembre hi haurà jornada reduïda a infantil i primària i hi haurà un dia més de vacances de Nadal i un dia extra de lliure disposició (es passarà de tres a quatre dies). D'aquesta forma, la reorganització del calendari escolar no suposarà un increment d'hores lectives. El Departament d'Educació avançarà un mes dels nomenaments de la plantilla estructural, al juny.



