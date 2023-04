S'avança el restabliment de la mobilitat de la Gran Via de Barcelona a aquest dissabte

Demà dissabte 8 d'abril es restableix la mobilitat de la Gran Via de Barcelona, condicionada fins ara per les obres de perllongament de l'L8 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) a diversos punts de la ciutat. Les actuacions prèvies entorn de la plaça d'Espanya, "amb importants afectacions a la mobilitat d'entrada a la ciutat per la plaça Cerdà", es podran desafectar abans del previst.

En concret, en comptes de restablir la circulació habitual el 10 d'abril, com es va preveure, es podrà fer partir de la nit de divendres 7 a dissabte 8. Així, es podrà circular de forma usual entorn de la plaça Espanya més de dos dies abans del que s'esperava inicialment.

Després de rebre la confirmació de la fi de les tasques, l'Ajuntament de Barcelona ha autoritzat els treballs de reversió del tall a partir de les 21 hores (treballs previs amb poca afectació al trànsit) de la nit de divendres a dissabte i de les 22 hores (la resta de treballs) la mateixa nit. La circulació no es restablirà amb normalitat fins a la finalització de totes les feines necessàries, aproximadament a les 6 hores del dissabte.

L'Ajuntament de Barcelona valora positivament en un comunicat que hagin pogut acabar abans del temps previst. També celebra que els desviaments programats per fer aquests treballs hagin funcionat correctament durant aquestes jornades, "malgrat la magnitud de l'afectació, especialment pel que fa al trànsit d'entrada a la ciutat".

Les obres realitzades

Els treballs han consistit a executar els encreuaments de serveis de clavegueram, d'electricitat, de gas i de telefonia. La intervenció s'havia programat els dies de Setmana Santa, aprofitant el període de vacances escolar i amb una menor intensitat de trànsit. Les obres es van iniciar la nit del 31 a l'1 d'abril.

L'element més destacat ha estat el tancament del túnel viari de la Gran Via a la plaça Espanya (sentit Besòs, a l'entrada a la ciutat), entre els carrers Mèxic i Llançà. En aquestes jornades el trànsit que ha accedit a la ciutat a través de la plaça Cerdà per la Gran Via ha trobat restriccions de trànsit, ja que només ha estat possible creuar la plaça Espanya a través de la calçada lateral.

La futura L8

Els treballs previs per a la connexió de les línies Llobregat-Anoia i Vallès de FGC estan impulsats pel Departament de Territori. Van començar el juliol passat i compten amb una inversió de 6,5 milions d'euros.

El consistori recorda en un comunicat que l'objectiu és unir les estacions plaça d'Espanya i Gràcia i connectar la línia Llobregat-Anoia amb la línia Barcelona-Vallès en un traçat de 3,5 quilòmetres. Inclourà quatre estacions, tres de les quals seran de nova construcció: Hospital Clínic, que permetrà l'intercanvi amb l'L5 del metro; Francesc Macià, que facilitarà l'intercanvi amb el Trambaix i Gràcia, a la plaça Gal·la Placídia, on connectarà amb l'L6 i l'L7, i les línies d'FGC del Vallès.

Les tasques d'execució de rases i canalitzacions dels serveis afectats suposen paral·lelament actualment l'ocupació d'alguns carrils de circulació de vehicles en els àmbits corresponents a la futura estació d'Hospital Clínic i a la nova estació de Gràcia.