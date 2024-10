S'eleva a 62 el nombre de morts per les inundacions de la DANA al País Valencià

Balanç dramàtic del pas de la DANA per les comarques centrals i interiors del País Valencià, que segons ha confirmat l'executiu autonòmic aquest dimecres al matí ha provocat almenys 62 víctimes mortals. Les precipitacions provocades per la gota freda han deixat desenes de persones atrapades per l'aigua en diferents localitats, inundacions, talls de trànsit terrestre i aeri i una infinitat de destrosses.

A primera hora d'aquest dimecres, els cossos de seguretat havien informat que havien recuperat els cossos sense vida de 13 persones a causa de les inundacions a Torrent, Paiporta, Xiva, Alfafar, Xest i L'Alcúdia. Entre ells, hi ha almenys dos nens i un bebè morts. Passades les 9:00 hores, però, el Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat valenciana ja ha multiplicat per quatre aquesta xifra. I a les 12:30 hores el nombre de morts s'ha elevat a 62.

Les acumulacions d'aigua han arribat als 400 litres en alguns punts. Més enllà del País Valencià, es buscaven sis persones desaparegudes a Letur, a Albacete (Castella-la Manxa).

Los datos de Chiva son de la estación automática de la @CHJucar. A esta hora ya se registran 445.4.

Es la mayor cantidad de precipitación en 24 horas en la Comunitat Valenciana desde la gota fría del 11 de septiembre de 1996, cuando se acumularon 520 l/m2 en Tavernes de la Vall. — AEMET_C. Valenciana (@AEMET_CValencia) October 29, 2024

Segons l'AEMET les pluges van ser torrencials a la Ribera Alta i es va produir un episodi "excepcional" a la Plana d'Utiel-Requena, al País Valencià. A l'estació de Chiva es van acumular fins a 491,2 litres i amb registres de fins a 160 en una hora. Un dels punts que ha preocupat més les autoritats ha estat la presa de Forata, que ha arribat a evacuar uns 900 metres cúbics per segon. Durant hores, l'entrada a l'embassament ha estat de 2.000 metres cúbics per segon i es va activar l'escenari 2 d'emergència, tot i que la situació ha millorat durant la matinada.

La Generalitat ha activat un telèfon per atendre els familiars de persones desaparegudes. D'altra banda, ha enviat un nou avís a la població aquest dimecres al matí demanant que s'eviti qualsevol tipus de desplaçament per carretera a la província de València.

Les autoritats i els serveis d'emergència s'han reunit a primera hora d'aquest matí per analitzar la situació i actualitzar l'estat de les zones afectades. De la seva banda, el govern espanyol ha constituït durant la nit un comitè de crisi per coordinar els treballs de resposta i assistència i posar a disposició de les zones afectades efectius de la Unitat Militar d'Emergències, de la Policia Nacional, Protecció Civil i Guàrdia Civil. Es manté tallada la connexió ferroviària entre València i Madrid i Barcelona.