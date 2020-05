S'eliminen les franges horàries en municipis de menys de 10.000 habitants en fase 0 i 1 i podran obrir bars i restaurants

El Govern espanyol ha publicat al Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) una ordre segons la qual s'eliminen les franges horàries en municipis de menys de 10.000 habitants que estiguin en fase 0 i 1. A més, podran obrir bars i restaurants per al seu consum a l'interior amb certes condicions. Aquesta disposició entra en vigor aquest mateix divendres, i els municipis hauran de complir altres condicions, com tenir una densitat inferior a 100 habitants per quilòmetre quadrat i que els municipis contigus, si en tenen, tinguin les mateixes característiques.



Les noves mesures també inclouen que puguin assistir a les vetlles 15 persones en espais tancats i 25 a l'aire lliure, l'assistència a llocs de culte si no se supera el 50% de l'aforament i l'obertura de biblioteques amb un terç de l'aforament.

Bars i restaurants podran obrir per al seu consum a l'interior amb certes condicions

Aquesta ordre elimina les franges per a la població infantil i també per als esportistes no professionals. A més, no serà obligatori només un acompanyant en el cas dels infants. L'activitat es podrà practicar en el terme municipal o a una distància màxima de cinc quilòmetres, incloent municipis del costat, però sempre que també siguin de menys de 10.000 habitants.



Els bars i restaurants, amb l'excepció de discoteques i locals d'oci nocturn, podran obrir per al consum interior, sense superar el 40% d'aforament. El consum a l'interior haurà de fer-se en taules, preferentment mitjançant reserva prèvia, i no s'admetrà l'autoservei a la barra. Les taules hauran de guardar una distància de dos metres. Estarà permès l'encàrrec en el propi establiment de menjar i beure per emportar. El servei de terrassa es farà d'acord amb el previst en fase 1. A més, els ajuntaments podran autoritzar la celebració de mercats ambulants.



Les comunitats autònomes i els propis municipis podran demanar al Ministeri de Sanitat la suspensió de l'aplicació d'aquesta ordre quan es consideri que hi ha risc per a la població o el nombre de casos positius de coronavirus hagi crescut de forma sostinguda durant les dues setmanes anteriors a la sol·licitud. La comunitat també podrà demanar la flexibilització d'altres mesures.

Els ajuntaments podran autoritzar la celebració de mercats ambulants

Es podrà ordenar l'ús de l'espai públic amb mesures com l'ampliació de zones per a vianants, la recuperació i adaptació de zones verdes i altres espais lliures, la definició de vials per a bicicletes, patinets i vehicles similars o la zonificació de les zones de bany públic a les platges, rius i llacs. Els ajuntaments podran adoptar mesures restrictives en l'accés als espais naturals quan creguin que hi ha risc d'aglomeracions.



Queden fora d'aquesta ordre els municipis de menys de 10.000 habitants que tinguin un casc urbà consolidat enganxat a un altre municipi més gran, o que la suma de les dues localitats sigui superior a les 10.000 persones.