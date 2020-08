S'esgoten les existències de l'antiviral més utilitzat per pal·liar els efectes del coronavirus

L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) ha informat aquest divendres que les existències de l'antiviral Remdesivir s'esgotaran en les pròximes hores", i per això mobilitzarà els sobrants d'assajos clínics fins que arribi un nou enviament la setmana que ve.



L'organisme dependent del Ministeri de Sanitat explica en un comunicat que en el moment en què es va autoritzar aquest medicament contra la COVID-19, amb la situació epidemiològica de juliol, el laboratori titular va garantir a la AEMPS una quantitat "suficient" per a cobrir les necessitats fins a poder incrementar la seva producció.

No obstant això, davant l'increment del nombre de casos al nostre país, l'"estoc disponible s'esgotarà en les pròximes hores".



"A causa de la situació actual, és necessari mobilitzar la medicació sobrant d'assajos clínics -disponible als hospitals participants- per a atendre pacients de tot el territori nacional que el necessitin. Aquesta mesura serà necessària fins que es produeixi un nou enviament de remdesivir al llarg de la setmana que ve", subratlla el comunicat.

Aquests enviaments formen part del contracte que va signar la Comissió Europea amb la farmacèutica Gilead per a garantir l'accés a remdesivir a 30.000 pacients durant els pròxims mesos fins a la compra centralitzada, que es farà efectiva a l'octubre.



El nostre país va rebre el primer la setmana passada i el segon està previst per a pròxima; en aquest sentit, la AEMPS està treballant "perquè es produeixi tan aviat com sigui possible" i evitar així "tensions" en la disponibilitat del medicament i l'intercanvi de sobrants entre centres hospitalaris.

A més, l'Agència assegura estar en comunicació "contínua i constant" amb la farmacèutica en tot el que fa referència a aquest antiviral per optimitzar els tractaments amb la medicació disponible i fins que la producció permeti cobrir les necessitats.



En el seu moment, la AEMPS ja va publicar un seguit de recomanacions pel tractament amb remdesivir de pacients amb COVID-19 en la qual es recomanava una durada màxima de 5 dies en hospitalitzats que requereixin oxigeno suplementari, però no ventilació mecànica invasiva o oxigenació per membrana extracorpòria.