S'intensifica l'impacte del temporal Glòria arreu de Catalunya

Segon dia del pas del temporal Glòria a Catalunya i afectacions diverses arreu del territori. Si la jornada de dilluns va estar marcada, sobretot, per les fortes ratxes de vent, durant el dimarts destaca la pluja intensa, que ha provocat un enorme creixement del cabal d’alguns rius, sobretot a les comarques gironines. El gruix dels problemes d'avui estan vinculats a la mobilitat. En una roda de premsa feta aquest matí, la directora de Protecció Civil, Isabel Ferrer, ha explicat que "han passat 24 hores de temporal i ens en queden 36." "Més important que la feia dels equips d'emergència és la responsabilitat de la ciutadania", ha afegit, fent una crida a la prudència.



A la província de Girona, 220.000 persones s’han quedat sense llum durant unes hores per una avaria a la xarxa d’alta tensió de Red Eléctrica. En concret, la companyia ha informat que el temporal ha tombat una torra de la MAT a Sant Hilari de Sacalm. A quarts de nou, quedaven 60.000 abonats sense llum, concentrats a les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, i una hora més tard Red Eléctrica ha anunciat que l'avaria s'havia resolt i que, en qualsevol cas, els afectats serien puntuals. Sí que hi ha abonats sense llum a la Terra Alta.

Una de les conseqüències més visibles del temporal és l'afectació a les escoles, amb més de 100.000 alumnes de primària i secundària que s'han quedat sense classe. Totes les escoles del Maresme estan tancades, el que afecta 72.000 menors, mentre que a les comarques de Girona el temporal ha deixat sense escola 22.000 estudiants. També hi ha centres tancats a la Roca del Vallès, el Montseny, Sant Adrià de Besòs, l'Hospitalet i Badalona i el transport escolar s'ha vist afectat en comarques com el Moianès, el Berguedà o la Terra Alta.

En paral·lel, l’AP-7 ha estat tallada diverses hores entre Figueres i la Jonquera, com a conseqüència d'un accident que ha implicat tres camions. També estan tallades la C-31a Ullà, la C-260 a Castelló d’Empúries, la GI-643 a Torroella de Montgrí i la GI-647 a Caldes de Malavella, en tots aquests casos per inundacions. A més a més, és obligatori l’ús de cadenes a diverses vies.



El creixement dels rius també és important, sobretot en els casos de l’Onyar i el Daró, ambdós a Girona, amb risc de desbordament. En aquest sentit, Protecció Civil ha recomanat als habitants del Baix Empordà i el Gironès no sortir de dels nuclis urbans pel risc d’inundacions. L'Onyar duu un cabal de 500 m3/s, mentre que el límit de desbordament és de 600. Fa 50 anys que el riu no es desborda a la ciutat de Girona. Aquest risc ha provocat que l'Ajuntamet de Girona hagi activat la fase d'emergència, que sobretot és als carrers del Carme i del Barri Vell.



També hi ha retards importants al TRAM i en algunes línies de rodalies de Renfe. Per exemple, la caiguda de dos arbres a les vies interromp la circulació de les línies R15, R2 i R11 de Rodalies. En concret, la R15 està tallada entre els Guiamets i Móra la Nova i les línies R2 i R11 estan tallades entre Llinars del Vallès i Sant Celoni. La llevantada ha provocat danys en diverses localitats marítimes, sobretot a la Costa Daurada, amb l'entrada de l'aigua del mar en zones de baixes de municipis com Salou o Cambrils, entre d'altres, tot i que també hi ha afectacions a la Costa Brava, per exemple a Tossa de Mar.

A Barcelona, hi ha algunes línies d'autobusos sense circulació, afectades per la caiguda d'arbres, i s'han tancat els accessos a les platges i els espigons. A la capital s'han registrat onades de més de cinc metres. El passeig Martí Pujol de Badalona s'ha inundat i a la ciutat el fort onatge ha provocat el trencament d'algunes fustes del pont del Petroli, segons ha difòs l'exregidor José Téllez.

El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha atès de moment 38 persones per ferides de diversa consideració, fonamentalment per lesions provocades pel fort vent, 34 de les quals han estat traslladades a hospitals i n’hi ha una que està greu a Bellvitge. Va patir fortes contusions a Cornellà de Llobregat. En canvi, el conseller d’Interior, Miquel Buch, ha confirmat que la desaparició d’una persona a la desembocadura del riu Besòs va ser una “falsa alarma”, després que diversos equips policials i dels Bombers portessin a terme una recerca arran de rebre un avís. Finalment, el Departament d’Interior ha prohibit les activitats a l’aire lliure al medi natural a les comarques de Barcelona, Girona i Catalunya Central. A nivell institucional, el Parlament ha decidit ajornar l'arrencada del ple fins a les 9h de demà, quan havia de començar avui a les 15h.