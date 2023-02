Sacrificades 87.000 aus per un brot de grip aviar en una granja d'indiots a les Garrigues

Un cas de grip aviar en una granja d'indiots a Arbeca, a la comarca de les Garrigues, ha fet saltar les alarmes del sector ramader. Després del primer anàlisi del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural el passat dilluns, finalment s'ha hagut de sacrificar les aus de la granja infectada i de les explotacions més properes. En total, s'ha hagut de sacrificar a 87.000 aus, de les quals 9.000 indiots eren de la granja afectada, 50.000 eren guatlles d'engreix d'una granja propera a l'explotació infectada, i les aus de dues granges més, de 9.000 i 19.000 indiots, per relació epidemiològica al pertànyer al mateix propietari que la infectada.

La principal tesi del Departament és que la infecció s'ha produït per una errada en el sistema de bioseguretat, i apunten que s'hauria introduït a la granja una remesa de palla contaminada per la femta d'alguna au salvatge portadora del virus. Segons regula el protocol de contenció de la grip aviar, també s'han extremat les mesures de contenció i els controls clínics a les 6 granges més properes al brot i a una explotació d'autoconsum, aquestes sense sacrificis.

De la mateixa manera, s'ha imposat restruccions en la mobilitat d'aus fins a 10 quilòmetres a la rodona, afectant fins a 73 granges més a banda de les mencionades, de les quals 56 són explotacions comercials, 2 escorxadors, 1 incubadora i 15 autoconsums.

Un virus sense transmissió humana

Per avaluar el cas i estudiar més mesures de continguènciael Departament d'Acció Climàtica s'ha reunit a la seu que té a Lleida aquest divendres al matí amb el membres del sector i dels sindicats agraris de la zona, en una reunió on també hi ha participat la subdelegació del govern espanyol. La directora general d'Agricultura i Ramaderia, Elisenda Guillaumes, ha explicat, després de la reunió, que la grip aviar és un virus amb una tranmissió a humans molt baixa. "Podem dir que no es transmet d'aus a humans, i tampoc ho fa en el consum de carn i ous. Cap au infectada arriba a la cadena alimentària humana", ha detallat.

La directora general també ha detallat que es mantindran "l'actuació preventiva" i els "controls biològics" a la zona propera als contagis, perquè "Europa és endèmica en influència aviar, i això vol dir que les aus salvatges poden tenir el virus i n'hem d'estar pendents".

L'últim cas de grip aviar en una granja va ser el 2017 a les comarques gironines, i en aquell cas afectava ànecs d'engreix. Es van haver de sacrifar 7.000 aus.