La sala Jamboree celebrarà el seu 60è aniversari amb 30 concerts gratuïts a la Plaça Reial

La sala Jamboree celebrarà el seu 60è aniversari amb 30 concerts diaris i gratuïts a l'aire lliure, a la Plaça Reial de Barcelona, del 17 d'agost al 6 de setembre. El Grup Mas i Mas reprèn així l'activitat, i la setmana que ve podrà reobrir també els seus tres espais, que a més de la sala Jamboree són les sales Tarantos i Moog. Aquest 2020 el Jamboree celebra els seus 60 anys i al desembre es van presentar un seguit de propostes per commemorar l'efemèride, que s'han hagut de readaptar degut a la pandèmia. Tanmateix, es recuperaran els concerts previstos a l'agost. Alguns dels artistes participants seran Papawa, Sabor Cubano, Cadencia, Ganza, Robin Reyes, Alfredo Reyes, Playground, Childo, Jazz Pretenders o 4 de la cera.

Si bé la idea inicial era regalar música a la ciutat amb un petit recital cada tarda durant l'agost, s'ha consensuat amb l'Ajuntament de Barcelona oferir un concert diari i gratuït entre el 17 d’agost i el 6 de setembre a les 18:30 hores, amb una durada d'una hora i un aforament limitat a una cinquantena de persones assegudes.



D'altra banda, el Jamboree reprendrà la seva activitat d’un concert diari (amb doble passi a les 20 i 22h) i streamings en directe. De moment ja hi ha confirmats per la segona quinzena del mes noms com Xumilla Rossi Xirgu, el clàssic Clarence Bekker, Oleándole, Alba Morena Trío, Ronald Baker Quintet o la Barcelona Big Blues Band, mentre que al setembre arribaran Roger Mas, Jesse Davis i Jorge Da Rocha. Com a novetat, les mitjanits dels dissabtes arrencarà el cicle Keep It Real, i serà el torn del hip-hop i el trap. A partir del dia 22, amb la inauguració a càrrec de Kween Cortés, visitaran la cova, entre d’altres, Prince Osito, Marga Mbande, Indee o Malv.

La sala Tarantos recuperarà també la seva dinàmica habitual amb un concert de flamenc a les 19.30 hores, però també es convertirà en el refugi d’altres cicles i activitats, començant ara per l’humor, la rumba i la màgia. Pel que fa a la sala Moog també anirà reprenent progressivament la seva activitat, per bé que adaptada a les noves condicions (una sessió setmanal, amb públic assegut i aforament del 50%). El dijous 27 d’agost es dóna el tret de sortida amb sessió del DJ resident Uroz.