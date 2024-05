La Sala Trono farà una temporada de prova al Teatre Magatzem de Tarragona

La històrica companyia teatral de Tarragona, Sala Trono, ha aconseguit finalment trobar una nova ubicació: s'ubicarà al Teatre Magatzem de Tarragona durant una temporada "de prova". Els responsables de la companyia i de la Cooperativa Obrera Tarraconense (COT), propietària del Magatzem, han acordat que la Trono hi pugui fer la seva programació fins al maig del 2025. L'acord arriba després de mesos de converses i negociacions a quatre bandes, incloent-hi l'Ajuntament i el Departament de Cultura.

Després de sis anys, la Sala Trono ha deixat aquest diumenge el teatre Metropol perquè s'hi han de fer obres. "No és l'espai definitiu, estem buscant un espai i serà una temporada de prova. Si funciona, hi estem còmodes i el públic no està desmotivat, veurem què passa", ha remarcat aquest dilluns sobre la nova ubicació l'actor Joan Negrié, programador i gestor de la Trono.

El canvi d'ubicació obligarà els gestors a "replantejar i redissenyar les funcions", ja que passaran de les 250 places del Metropol a les 80 del Magatzem. "Estem treballant els dos equips tècnics, traslladarem tot l'equip al Magatzem perquè les companyies puguin treballar amb la màxima qualitat", ha indicat Negrié. Amb tot, la COT continuarà fent programació pròpia al Magatzem i la Trono ocuparà l'escenari els divendres i dissabtes.

"Som els nòmades teatrals de Tarragona i hem aguantat vint anys. No és tan fàcil trobar una sala de teatre petita. Necessitem una sala diàfana, gran, amb cadires, escenari, camerinos... portem molts anys mirant i no hem trobat un lloc ideal", ha lamentat. El responsable ha defensat que han "d'aprofitar espais" ja existents més que no pas construir un lloc nou des de zero. Volen continuar a Tarragona, però no descarten "res", ni tan sols marxar de la ciutat.

El cost del lloguer

Un dels problemes afegits que tindrà la Trono és que durant la pròxima temporada hauran d'assumir el cost del lloguer al Magatzem, ja que fins ara el consistori els cedia l'espai del Metropol. No han parlat de quantitats concretes, puix anirà en funció de la programació. "Com ho paguem? Ho anirem veient", ha reconegut el gestor. Poden ajudar-hi la gira per sudamèrica de la seva producció You say tomato, així com de les desenes de funcions que es farà d'Amnèsia arreu del país.

El president de la COT, Jordi Viñoles, ha afirmat que el guany de l'entitat "no és obtenir un benefici econòmic" sinó poder oferir el teatre a diferents entitats de la ciutat: "Que vingui la Trono i ens garanteixi una programació estable cada cap de setmana és benvingut". Econòmicament, ha simplificat: "Ja ho trobarem".