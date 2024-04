El salari de referència metropolità continua pujant i passa els 1.500 euros mensuals

El salari de referència de l'àrea metropolitana de Barcelona (AMB) continua pujant i se situa en uns 1.516 euros mensuals de mitjana l'any 2023. Això suposa que les famílies van necessitar un 4,76% més de diners que l'any 2022 per fer front a les necessitats bàsiques de les llars, puix en l'anterior any el salari de referència metropolità es va situar en 1.447,49 euros al mes. Des del 2016, primer any de la sèrie estadística, ha augmentat un 44,6%.

La dada surt del càlcul que han fet les consultores Daleph i Ksnet per a l'AMB per fer visibles les variacions dels preus dels béns i serveis que configuren la cistella de necessitats bàsiques, i reflectir com afecta l'evolució de l'economia en els costos de vida de la població. L'informe detalla que les despeses relacionades amb l'habitatge (lloguer o hipoteca i factures) suposen un 45% del pressupost de necessitats bàsiques, i que el 43 % de les llars es troben per sota d'aquest pressupost.

Segons l'informe, la pujada en els preus de l'alimentació i les despeses de la llar va provocar que el 2023 calguessin més diners per fer front al cistell de la compra i a les necessitats bàsiques que l'any anterior, amb una pujada del pressupost del 10% i del 8,1%, respectivament. En aquest sentit, fer la compra va costar l'any passat 56,38 euros mensuals de mitjana més car que el 2022, i pagar els subministraments bàsics de la llar va costar 19,87 euros menys cada mes.

En total, les despeses associades a l'alimentació i els subministraments van representar el 34% del salari de referència. Les relacionades amb el lloguer o la hipoteca es van mantenir com l'any anterior i van suposar el 34 % del total del pressupost. No obstant això, si a aquesta partida s'hi sumen les despeses de la llar (11%), l'habitatge s'endú el 45% del pressupost de necessitats bàsiques.

Les millores de l'habitatge o la compra d'electrodomèstics també van pujar, un 18%, fet que suposa tres punts respecte del 2022. D'altra banda, pagar el transport va costar menys, ja que s'hi va destinar un 2 % del pressupost, gràcies en grau considerable a la baixada del preu dels títols o la gratuïtat de Rodalies.

Llars per sota del pressupost

En l'informe d'aquest any s'ha fet una aproximació al nombre de llars de l'àmbit metropolità que es troben per sota del pressupost de necessitats bàsiques. Segons dades de les estadístiques metropolitanes sobre condicions de vida (EMCV) de l'Institut Metròpoli per als anys 2021 i 2022, al voltant del 43% de les llars de l'AMB es troben per sota d'aquesta xifra. El percentatge és superior per a les llars de Barcelona, d'un 45%, i algun punt per sota per a la resta de l'àrea metropolitana.

Els percentatges més alts de llars que es troben per sota del pressupost de necessitats bàsiques són els d'una persona sola amb fills a càrrec (2.628 euros), seguit de les parelles amb dos o més fills (1.781) i les llars compostes per una persona sola (1.639). Aquests percentatges es redueixen considerablement amb el cas de llars de tres adults sense fills (951) o d'una parella sense fills (1.201).