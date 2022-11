El saló del 'gaming' Saga busca potenciar el català dins del sector dels videjocs

El saló dels videojocs Saga presentarà els equips de la primera divisió de la competició en català del videojoc League of Legends, que a partir del 2023 seran reconeguts oficialment. Plataforma per la Llengua, qui ha impulsat l'esdeveniment conjuntament amb el Departament de Cultura, ha explicat que se celebrarà el 3 i 4 de desembre a la Farga de l'Hospitalet per visibilitzar els videojocs, les competicions i les retransmissions d'esports electrònics en català.



Els responsables de la iniciativa han reivindicat la necessitat que el català tingui un saló dedicat el videojoc per ser un punt de trobada del sector i potenciar la llengua. "El Saga és una gran oportunitat, és un lloc on ens sentim interpel·lats", ha comentat el creador de continguts digitals Normán López.

Català als videojocs per apel·lar els més joves

Des de la Plataforma per la Llengua posen èmfasi en la importància dels videojocs entre els joves, i com aquests poden servir per potenciar el català dins d'aquest col·lectiu. "Els joves són els que poden garantir el futur de la llengua. Per això creiem necessari que els videojocs incloguin el català perquè els joves visquin la llengua més enllà de l'escola", assevera Roger Baldomà, membre de la Comissió de Videojocs de Plataforma per la Llengua.

Baldomà també assenyala la importància de què els creadors de continguts parlin en català. "Si els teus referents parlen un idioma, quan jugues ho faràs en aquella llengua. Els joves, doncs, necessiten referents en català dins dels esports electrònics". En última instància, des de la Plataforma aspiren a què el Saga serveixi per animar a les companyies a incloure el català en els seus videojocs. "Si de mica en mica aconseguim que videojocs com serien God of War: Ragnarok incloguin textos en català ja serà un gran pas. Després ja veurem si el doblatge acaba arribant o no", exposa Baldomà.



El Saga, un espai 'gaming' en català

Per assolir tots aquests objectius, el Saga comptarà amb una quarantena d’expositors, una marató de 36 hores de videojocs, partits d'exhibició del Barça eSports, la final a quatre de la competició catalana Llop, una Copa de les Estrelles i una final contra el Barça. També se celebraran les semifinals i la final de la competició Llop del videojoc Valorant. Finalment, es lliurarà el premi al millor videojoc en català. En aquest sentit, l'organització preveu que la primera edició del saló compti amb 5.000 visitants.

En totes aquestes competicions els jugadors hauran d'interactuar en català amb el públic i les retransmissions a través de Twitch seran en català. A banda de l’espai de competicions, el saló inclourà un espai LAN amb més de 300 places per aquells que vulguin instal·lar el seu ordinador o consola i jugar a diferents jocs durant 36 hores.

Entre la quarantena d’estands de l'espai firal hi haurà empreses de videojocs, clubs d'esports electrònics, d'associacions vinculades als videojocs, centres formatius i institucions. En aquests punts es podrà conèixer oferta formativa i les darreres novetats en videojocs amb versió en català o provar simuladors.