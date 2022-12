El Saló del Manga de Barcelona preveu superar els 150.000 visitants: tots els detalls de la 28a edició

El Saló del Manga de Barcelona arriba a la seva 28a edició, que se celebrarà del 8 a l'11 de desembre a la Fira de Barcelona Gran Via, amb molt bones expectatives. A una setmana de la seva celebració, els organitzadors apunten que "s'està fregant el sold out". De fet, ja s'han esgotat les entrades de venda anticipada de dijous, dissabte i diumenge. La directora general de Federació d'Institucions Professionals del Còmic (FICOMIC), Meritxell Puig, espera superar els 152.000 visitants de l'ultima edició, celebrada el 2019.

Entre els convidats destacats d'aquesta edició hi ha Nakaba Suzuki i l'autor Shun Umezawa, que recentment ha estat guardonat amb el Premi a l'Excel·lència del Japan Media Arts Festival per El incidente Darwin. També participarà al saló el català Carles Dalmau, concept artist del videojoc Cult of the Lamb.

A nivell musical, un dels anuncis més celebrats és el de Yoko Takahashi, cantant japonesa que es va fer famosa per la cançó d'obertura de Neon Genesis Evangelion, Mahousyoujo Ni Naritai, les cinc cantants de Faky, que presentaran en exclusiva internacional el seu nou àlbum, La Kame Band, Víctormame o Tenkaichi Musical.

El Saló del Manga de Barcelona, que estarà obert de dijous a diumenge de 10:00 a 20:00 hores, torna a apostar per l'animació i el cinema japonès. En aquest sentit, els organitzadors han anunciat que es projectaran pel·lícules cada dia a l'Auditori. També s'organitzaran activitats amb actors de doblatge. "L'anime i el manga en català serà molt important en aquesta edició", ha dit Oriol Estrada, assessor de continguts del saló.



Aquesta edició també recuperarà la programació de Manga Kids, un espai per a públic jove i familiar. La sala Kitsune acollirà presentacions editorials i la nova sala Manga Academy se centrarà en els debats, conferències i xerrades al voltant del manga, l'anime i la cultura popular japonesa. També hi haurà un important espai dedicat als esports i l'oferta del saló es complementarà amb activitats dirigides als més joves.

Exposicions

Entre les exposicions més destacades del Saló del Manga 2022 hi ha Expokon, que farà un repàs a la relació que existeix entre diferents disciplines esportives i el manga amb els personatges més populars dels manga esportius, i l'exposició dedicada a El incidente Darwin, el premiat manga de Shun Umezawa. Manga Km0 és una altra exposició que mostrarà alguns dels autors sorgits de l'Escola Joso que s'han dedicat al còmic japonès.