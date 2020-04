Salut agafa el control de les residències geriàtriques

El Departament de Salut controlarà les residències de gent gran per donar una resposta a la situació límit que s'hi està vivint. Més de 1.100 residents en aquests centres han mort degut al coronavirus. Ho han anunciat de forma conjunta la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en la roda de premsa diària del Govern.



La direcció general de l'Autonomia Personal i la Discapacitat, vinculada a la conselleria de Homrani i la que gestiona els centres de la gent gran, passa així a dependre de Salut. Els seus equips, sota el lideratge de l'Institut Català de Salut, seran els que prenguin les decisions sanitàries relacionades amb els residents. "Som absolutament conscients que el que ha de prevaldre és el criteri sanitari", ha afirmat Homrani.



A més, la directora assistencial d'Atenció Primària, Yolanda Lejardi, coordinarà un pla estratègic sobre les residències. Vergés ha explicat que han decidit designar una "persona responsable única" del Departament de Salut, vinculada a l'atenció primària perquè és la que té "un paper clau en la cura de la comunitat".



Vergés ha destacat que estan pendents de l'arribada de tests serològics a les residències, que "ajudaran a fer una millor gestió" i tenir una imatge real de la situació a aquests centres. Aquest dimecres hi ha gairebé 2.000 residents diagnosticats, 450 hospitalitzats i 4.200 professionals aïllats, segons ha recollit l'ACN.



A Catalunya hi ha un total de 64.093 persones grans que viuen en places residencials públiques i privades. La mitjana d'edat és de 84 anys, i el 90% té malalties prèvies, ha recordat Homrani.



Sobre la contractació de metges xinesos i cubans per reforçar el sistema assistencial, Vergés ha recordat que van demanar-ho al Govern espanyol i de moment no han obtingut resposta.



El Govern demana mantenir el confinament total

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha anunciat que elevaran al Govern espanyol la proposta de mantenir el confinament total a Catalunya. A partir de la Setmana Santa està previst que finalitzi aquest confinament a l'Estat i el segueixi un confinament parcial, com el de les dues primeres setmanes de l'estat d'alarma. Vergés ha subratllat que "el confinament total és la mesura més segura" i ha alertat que tot i que hi hagi una situació de contenció de la malaltia degut a les mesures aplicades, hi podria haver rebrots.



La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha destacat que el que arriba per part del Govern espanyol és "incertesa" sobre què passarà la setmana vinent. El període de confinament total, en què només podien treballar els sectors essencials, s'acaba aquest dijous. Budó ha advertit que "un desconfinament mal planificat pot ser el preludi d'un segon confinament", però ha reconegut que no està clar quins sectors podran treballar i quins no. Així mateix, a partir d'aquest divendres el transport públic deixarà de ser gratuït. Budó ha informat també que el Govern ha activat una nova línia d'ajuts per les associacions i fundacions del tercer sector afectades.