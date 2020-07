Salut aixeca el confinament de Lleida i sis municipis del Segrià

La consellera del Departament de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dijous que el Procicat ha aprovat una nova resolució en la qual s'aixeca el confinament de Lleida i sis municipis del Segrià (Aitona, Alcarràs, la Granja d’Escarp, Seròs, Soses i Torres de Segre). A més, els bars i restaurants podran habilitar les terrasses fins al 50% i respectant dos metres de distància entre les taules tancant a les 12 de la nit, entre altres mesures.

Per la seva part, la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que Gavà, Castelldefels i Sant Feliu de Llobregat s'afegeixen a les restriccions dels 13 municipis de l'Àrea Metropolitana. Acompanyades del delegat territorial del Govern de la Generalitat a Lleida, Ramon Farré, les conselleres han comparegut aquesta tarda per explicar les noves mesures aprovades al Procicat.



Vergés ha explicat que a partir de demà a les quatre de la tarda- o abans el jutge ho aprova- s'aplicaran la desescalada de mesures als set municipis del Segrià. Tot i això, ha advertit que encara estan al nivell quatre del control epidemiològic, ja que l'atenció primària a Lleida "és molt alta". Ha remarcat que hi ha 189 persones ingressades als diferents hospitals de la zona, 23 dels quals a l'UCI. "No ens podem relaxar", ha insistit.

A part de l'aixecament del confinament i de l'obertura de les terrasses, la resolució permet que es dugui a terme l'activitat comercial sense superar el 50% de l'aforament; els actes religiosos amb un terç de l'aforament i l'obertura d'establiments culturals, esportius i d'entreteniment amb un 50% de l'aforament. Tot i això, continuen prohibides les reunions de més de 10 persones, tant en l'àmbit privat com el públic. També mantenen obertes les activitats als casals d'estiu i les colònies.

Per la seva part, Budó ha explicat que la resolució també afecta als ara 16 municipis de l'Àrea Metropolitana (Barcelona,Viladecans,el Prat de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Boi de Llobregat, Cornellà, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, l’Hospital de Llobregat, Montcada i Reixac, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs, Badalona, Sant Feliu de Llobregat, Gavà i Castelldefels). Es duran a terme les mateixes mesures que s'aplicaran al Segrià, però amb la diferència dels bars i restaurants, ja que de moment el seu accés no estava limitat.



Per últim, les dues conselleres han remarcat que a partir de l'autorització d'aquest dijous del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), els cinemes, gimnasos i equipaments esportius a les zones amb restriccions sanitàries han pogut obrir a partir d'aquesta tarda. Tot i així han recordat que l'oci nocturn roman tancat.