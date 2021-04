La Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona treballaran perquè Barcelona sigui la seu de la futura Autoritat Europea de Preparació i Resposta Davant d’Emergències Sanitàries (HERA). Així ho han anunciat ambdues institucions, que han mantingut els primers contactes per tal de fer possible presentar una candidatura. Arran de la crisi de la Covid-19, el novembre del 2020, la Comissió Europea va decidir impulsar la creació d’aquesta agència.

L'HERA podria entrar en funcionament l’any 2023 i ha de servir per enfortir la coordinació de la Unió Europea davant de grans emergències sanitàries transfrontereres, com la mateixa Covid-19. Una institució com aquesta seria comparable a l’Autoritat Biomèdica de Recerca i Desenvolupament Avançat -BARDA- dels Estats Units.



La setmana passada, la consellera de Salut, Alba Vergés, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, van acordar donar impuls a la candidatura i engegar el procés per presentar-la a la Comissió Europea. En aquest sentit, es crearà un grup de treball entre la Generalitat i el consistori per elaborar la proposta i recollir adhesions de les altres administracions públiques i d’entitats de recerca i innovació en l’àmbit de la biomedicina.

En el marc dels treballs previs entre el Departament d’Exteriors i el de Salut, Vergés i el conseller Bernat Solé també han fet saber de primera mà a la ministra de Sanitat, Carolina Darías, i a la ministra d'Exteriors, Arancha González-Laya, respectivament, la intenció que Barcelona aculli l’HERA. En els pròxims dies està previst seguir mantenint contactes amb el Govern de l’Estat.



També es faran contactes amb el teixit públic i privat de recerca i innovació de biomedicina i ciències de la salut i altres agents socials perquè donin suport a aquesta candidatura. Tant la Generalitat com l'Ajuntament asseguren que Catalunya disposa de l’ecosistema de les ciències de la vida i la salut més dinàmic de l’Estat i un dels més actius d’Europa: integrat per més de 1.200 empreses i 90 entitats de recerca i innovació, representa el 7,3% del PIB i el 6,6% de l’ocupació a Catalunya, amb un pes especialment destacat a Barcelona i el seu entorn metropolità.