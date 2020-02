Salut confirma un segon cas de coronavirus a Catalunya

Segon cas de coronavirus a Catalunya. El Departament de Salut ha confirmat que un noi de 22 anys s'ha infectat després d'haver visitat Itàlia els darrers dies. Aquesta infecció se suma a la de la dona de 36 anys italiana que també va estar de viatge a Itàlia, el país on s'ha generat el brot més rellevant a Europa durant els darrers dies.



El secretari de Salut Pública, Joan Guix, va assegurar aquest dimarts que la primera afectada presenta una simptomatologia lleu i que es troba ingressada a l'Hospital Clínic, on s'ha confirmat que ha estat infectada per la malaltia amb la primera prova, que té un 99% de fiabilitat. Ara estan pendents de la confirmació del Centre Nacional de Microbiologia de l'Institut de Salut Carlos III de Madrid.



En un primer moment, el responsable de Salut Pública va informar que 25 persones que han estat en contacte pròxim amb l'afectada es troben aïllades als seus domicilis, una xifra que Salut ja ha augmentat fins a 33: "No són malalts, són persones sanes", va insistir Guix, qui va assegurar que no estan ni en quarantena, ni confinades. Els professionals sanitaris monitoraran l'estat de salut d'aquestes persones que, de moment, no presenten cap símptoma.



Guix ha afirmat que les mesures preventives respecte al coronavirus no es prenen per la gravetat del virus, sinó per evitar la seva propagació: "No estem parlant d'un Ebola. Estem parlant d'una malaltia que el 80% són casos lleus". Per aquest motiu, explica, la pacient es troba ingressada a l'hospital: "Si tinguéssim més casos i més pressió d'ingrés, aquesta pacient seria a casa", en referència a la lleugeresa dels símptomes.



A més, el secretari també ha explicat que els criteris per investigar possibles casos de coronavirus s'han ampliat. Ara per ara, només es tractaven com a possibles casos aquells que presentessin una afectació respiratòria greu, mentre que a partir d'ara qualsevol afectació respiratòria, lleu o greu, es prendrà com a criteri clínic. També s'amplien les regions que un pacient susceptible d'haver-se infectat ha d'haver visitat, més enllà de la Xina: les regions italianes de Lombardia, Véneto, Emilia-Romaña i Piamonte; Corea del Sud; Iran i Singapur. A més, tal com ha informat Guix, se segueixen investigant possibles casos, com ara un nou grup d'entre set i vuit persones a qui se'ls està practicant les proves al laboratori del Clínic.



Per altra banda, el Ministeri de Sanitat ha recomanat no viatjar a tots aquests punts on hi ha brots de coronavirus, a més del Japó, "si no és imprescindible". Malgrat aquesta recomanació, l'OMS no ha prohibit desplaçaments de persones ni de mercaderies: "Considerem més convenient que, en cas que no sigui imprescindible, és millor no viatjar-hi", ha dit el ministre Salvador Illa.

El Govern pren mesures preventives

Dimarts el Govern va acordar impulsar l'estratègia de les emergències associades a malalties transmissibles emergents d'alt risc, que s'integra a la Conselleria de Salut, davant del brot del coronavirus en diversos països.



Aquesta eina pretén potenciar la coordinació interdepartamental, prevenir i compartir informació per tenir una resposta més ràpida en el control de les malalties transmissibles, segons ha explicat en roda de premsa la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó.



L'executiu català ha optat per traslladar específicament aquesta qüestió en un consell de Govern extraordinari per debatre "la situació d'alerta que es viu a tot el món" a causa del coronavirus.

El seguiment de l'estratègia es durà a terme a través del comitè de direcció del pla d'actuació anomenat Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) per a pandèmies, format pels departaments de Salut i Interior de la Generalitat.



A més, l'acord adoptat pel Govern encarrega a la Conselleria de Salut la coordinació d'activitats que afectin altres departaments. La consellera Salut, Alba Vergés, convocarà aquest dimecres una reunió amb els secretaris generals dels diferents departaments per tractar aquest tema, segons ha avançat Budó.



Vergés ha explicat a la sessió extraordinària del Consell de Govern de la situació i l'evolució de la malaltia just abans que es detectés el primer cas a Catalunya. ''No ens podem contagiar de la por'', ha dit Vergés en declaracions a TV3. Per la consellera, cal ser molt ''rigorosos'', no donar missatges ''contradictoris'' i vetllar perquè tots estiguin ''alineats'' amb els de les autoritats sanitàries.

Eleven a 10 els casos de coronavirus a tot l'Estat

Aquest dimecres al matí s'ha confirmat el desè positiu a Madrid: un home que hvia viatjat a Itàlia i que serà traslladat a l'hospital Carlos III, on també hi ha l'altre pacient infectat. A més, també hi ha la parella italiana de vacances a Tenerife i la dona resident a Barcelona, el primer cas català. Se sumen a aquests casos dos turistes italians que s'allotjaven a l'hotel d'Adeje, que van donar positiu aquest dimarts. Es tracta de dues persones que formaven part del cercle més proper de la parella italiana infectada.



Fins ara, hi ha 700 turistes confinats a l'hotel de Tenerife, l'H10 Costa Adeje Palace. La parella italiana infectada va arribar a la illa en un grup de vuit persones, quatre dels quals són les que ja han donat positiu. Un equip de 10 professionals es dediquen a prendre'ls mostres per analitzar-les, tot i que creuen poc probable que s'hagi propagat el virus.