Salut contractarà 500 rastrejadors més pel sistema de vigilància de brots

El Departament de Salut sumarà 500 professionals a la "xarxa de vigilància de la Covid-19", tal com l'ha anomenat la consellera de Salut, Alba Vergés, en una compareixença pública per explicar les novetats en el sistema davant dels nous brots a Catalunya. Aquests 500 professionals, anomenats "gestors Covid", treballaran des dels Centres d'Atenció Primària i s'encarregaran de recollir els contactes dels positius, però també d'informar a les persones dels tràmits necessaris per demanar una baixa laboral o d'explicar quant de temps trigarà a sortir el resultat de la PCR perquè no tornin a trucar al CAP, entre altres gestions. "Fins ara, l'atenció primària ha participat en el registre dels contactes. Però si estem en una fase que pensem que pot anar a més, el professional assistencial ha de centrar-se en les tasques més assistencials", ha explicat el doctor Jacobo Mendioroz, coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya.



L'objectiu d'aquests "gestors Covid" és el de descongestionar l'atenció primària, centrar els esforços a informar correctament la ciutadania i escurçar el temps entre la detecció del cas i el confinament. Per aquest motiu, aquests perfils també rastrejaran els casos dels possibles positius fins i tot abans que se sàpiga el resultat de la PCR. A més, Salut també ha posat en marxa una aplicació on aquests possibles positius podran registrar ells mateixos els contactes i els símptomes que presenten, així com ho podran fer els mateixos contactes durant la quarantena.



En paral·lel, la consellera Vergés ha informat que estan preparats per augmentar fins a les 900 persones els scouts que treballen al call-center -gestionat, de moment, per Ferrovial-, que seguiran tenint la funció de trucar els contactes dels positius per demanar-los un aïllament preventiu i de fer seguiment el setè i el catorzè dia del confinament.



Per tal de garantir que es compleixen aquestes quarantenes, el Departament també ha demanat la col·laboració del món local per mobilitzar personal que facin "treball de camp" i vagin in situ als domicilis de persones que siguin positives o contactes de malalts de la Covid-19. En relació amb aquest anunci, Vergés ha matisat que no van "rebutjar" la cinquantena de rastrejadors que l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, els va oferir, sinó que els ha demanat "col·laboració" perquè es puguin encarregar d'apropar-se a peu de carrer a les zones més afectades.



Salut ha reconegut que potser va arribar "una mica tard" al brot del Segrià i ha anunciat que es prendran mesures a Barcelona, que seran anunciades durant les pròximes hores, com ara la possible suspensió de Sant Jordi que s'anava a celebrar el pròxim 23 de juliol. Vergés ha dit que "davant de l'augment de casos sempre és preferible actuar i com abans, millor".