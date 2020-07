Salut controla Figueres, Amposta i Castelldefels pel repunt de contagis de Covid-19

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha assegurat que des del Departament de Salut estan controlant els rebots de Figueres (Alt Empordà), Amposta (Montsià) i Castelldefels (Baix Llobregat) pel repunt de contagis de Covid-19. En aquest sentit, la taxa de contagi d'aquests municipis (que calcula quantes persones contagia de mitjana un infectat) és superior a 4.

Acompanyat del director del Servei Català de la Salut (CatSalut), Adrià Comella, i el coordinador de la unitat de seguiment del Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, Argimon ha explicat que, tot i que ha augmentat la pressió en l'atenció primària, s'han reduit els diagnòstics. D'altra banda, no recomana fer festes majors i insisteix en que la població a Catalunya ha d'exercir una "mobilitat responsable" per evitar un rebrot durant les vacances.



En el cas d'Amposta, ha recordat que la consellera de Salut, Alba Vergés, ha explicat que s'està fent un cribatge de 700 persones d'un mateix entorn laboral. "És un brot molt localitzat i el tenim controlat", ha insistit. Ara bé, Mendioroz ha reconegut que l'índex de Figueres continua elevat perquè no poden "detectar tots els casos perquè es fa díficil trobar-los". "No hem pogut agrupar-los i fer-los els test", ha afegit.

Mentre que aquestes tres localitats estan en taxes altes, altres poblacions que havien estat amb números alts han rebaixat l'índex de contagis per persona, com ara l'Hospitalet de Llobregat (1,2, quan feia una setmana havien estat a 2), Esplugues de Llobregat (ha baixat de 4 a 1,2); Sant Adrià del Besòs (de 3,6 a 1,3) o Badalona (de 2,2 a 1,7).

Per tant d'evitar un altre confinament, Argimon ha emplaçat a la població a desplaçar-se de forma responsable durant l'estiu i a respectar les mesures de prevenció. "Hem d'evitar el confinament a tota costa perquè és un tractament agressiu amb efectes secundaris", ha lamentat el secretari de Salut Pública. En aquest sentit, ha recordat que durant el confinament es van quadruplicar les persones amb simptomatologia d'ansietat, mentre que es triplica el percentatge de població que refereix simptomatologia de depressió i malestar emocional.



Per la seva part, Comella ha assegurat que hi ha un escenari d’un cert increment de la pressió assistencial, encara que menor de la que esperaven, ja que ha disminuït el número de diagnòstics de Covid-19 en la darrera setmana. Ara bé, ha recordat que cal protegir que l'atenció primària no es col·lapsi, ja que des de dijous passat s'hi han derivat 8.000 consultes a l'atenció primària relacionades amb el coronavirus.

El que sí ha augmentat en la darrera setmana és el nombre de pacients amb coronavirus a les Unitats de Cures Intensives: fa tres setmanes hi havia 50; fa dues 62 i actualment 87. Ha recordat que hi ha una capacitat de 942 llits de crítics a Catalunya però ha instat a no reservar-les només per la Covid-19.