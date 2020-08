Salut crida a reduir la vida social davant l'evolució del virus

L'evolució creixent del virus preocupa les autoritats a tres setmanes de l'inici del curs escolar i deu dies abans de la reincoporació de molts treballadors a la feina. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha afirmat que "la situació del país és molt delicada" i davant la situació "cal baixar les taxes d'incidència per emprendre el retorn amb unes condicions més favorables". "L'objectiu és que la gent pugui anar a treballar i les escoles puguin obrir, per això en aquests quinze dies hem de ser molt rigorosos", ha dit.



Després d'unes setmanes de tendència a la baixa, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va afirmar aquest dijous que s'ha tornat a la situació de fa 15 dies. El risc de rebrot està estable, però ha pujat respecte la setmana passada -se situa ara en 158,43, per sobre del valor de 153,55 dels set dies anteriors- i també ho ha fet la velocitat de propagació, ara en 1,06 mentre que la setmana passada s'havia mantingut per sota de l'1. Argimon ha fet una crida a reduir les interaccions socials per tal de poder doblegar la corba.

Primer dia del cribratge massiu als barris de la Torra i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat

Pel que fa a les dades diàries, Catalunya ha registrat 942 casos nous de coronavirus confirmats per PCR en les últimes hores i el total s'eleva a 96.571. Segons les dades de Salut, 12.922 persones han mort des de l'inici de la pandèmia, després que s'hagi reportat una defunció en les últimes hores. Hi ha 666 pacients ingressats, 5 menys que en el balanç anterior; 121 a l'UCI, 4 menys.

Més cribratges massius i ampliació de les restriccions

Per tal de detectar els casos assimptomàtics i tallar les cadenes de contagi, Salut ha multiplicat en els últimes dies els cribratges massius amb proves PCR. És el cas dels barris de la Torrassa i Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat, on es van detectar els primers rebrots a l'àrea metropolitana de Barcelona. També s'estan fent cribratges a Albesa (Noguera), Reus (Baix Camp), i tres municipis del Vallès Oriental: Granollers, Canovelles i les Franqueses. Properament també es faran al barri de

Salut endureix les mesures a Reus i ho justifica pel fet d'estar en unes "dates clau"

A Reus, Salut ha endurit les mesures per controlar el virus amb restriccions més estrictes que a Barcelona i Figueres. Queden prohibides les trobades de més de deu persones i es limita l’aforament al 50% en bars i restaurants, tant a l’interior com a l’exterior. Tampoc es podrà consumir a les barres dels establiments. "Fem una crida a no anar-hi si no és estrictament necessari; només tenim quinze dies per rebaixar l’activitat de tot el país", ha afirmat Vergés en una vista als CAP on es fan els cribratges. Vergés ha argumentat aquest "punt d’exigència" més a Reus pel fet que s’està en unes "dates clau", en referència a la tornada a la feina i a les escoles.

Ordenen el tancament de tots els prostíbuls a Catalunya

D'altra banda, Salut ha incorporat els prostíbuls en la resolució que ordena el tancament de l'oci nocturn. "No tenia sentit, era una incoherència tenir tancat l’oci nocturn i mantenir oberts altres locals que hi feien activitats d’aquest caire", ha avançat la consellera Vergés. La consellera ha afirmat que tant els ajuntaments com Protecció Civil ja estan informats d’aquesta prohibició perquè ho controlin.



Per evitar que el virus entri a les residències, Salut ha cancel·lat les visites a les residències de gent gran de les comarques de la Garrotxa, el Gironès, el Pla de l'Estany i l'interior de la Selva, amb un elevat risc de rebrot. A més, també hi ha afegit Lloret de Mar (Selva) i Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

Bargalló nega manca de coordinació amb Salut

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha negat "rotundament" que hi hagi manca de coordinació entre el seu Departament i el de Salut en l'elaboració dels protocols per l'inici del curs escolar. Bargalló, que ha atribuït aquest suposada descoordinació a "titulars interessats de grups de premsa amb interessos polítics i econòmics", destaca que tots els documents d'organització, funcionament i mesures dels centres educatius, que són públics, estan signats conjuntament per ambdós Departaments. "No hi ha cap tipus de descoordinació, el que hi ha és una feina conjunta des de fa mesos per prendre decisions conjuntes en base a dades pedagògiques i sanitàries", ha afegit.



Més de 500 contactes aïllats a la Seu d'Urgell

La Seu d'Urgell és un dels municipis més afectats pel virus en aquests moments. Amb un risc de rebrot de 727 i una taxa de reproducció de la malaltia als set dies de 3,88, actualment hi ha 44 casos confirmats de Covid-19 i 549 contactes estrets en aïllament. Són 115 més respecte a les darreres 24 hores. L'alcalde de la ciutat, Jordi Fàbrega, ha indicat que aquest dijous s'han dut a terme 112 proves a persones vinculades al sector de la restauració, punt d'origen dels principals focus. Fàbrega, a través de les xarxes socials, ha reiterat que la xifra mitjana de contactes per cada positiu de coronavirus és massa elevada, ja que es situa en dotze. Així, ha demanat reduir-la a un màxim de quatre al dia, seguint les directrius que es donaven durant els mesos d'abril i maig passat.