Salut defensa permisos retribuïts pels pares que hagin de tenir cura de fills en quarentena

L'estat espanyol estigui estudia l'aprovació d'un sistema per regular l'absència a la feina dels pares que hagin de quedar-se a casa cuidant de fills en quarantena.

Així ho ha anunciat la ministra d'Educació, Isabel Celaá, que ha recordat a que a l'inici al de la pandèmia ja es va utilitzar la fórmula del permís retribuït perquè, en cas d'haver de guardar quarantena, els menors estiguessin acompanyats per un adult.



En el cas que un nen estigués en curentena i els pares haguessin de fer-se càrrec ha afirmat, en declaracions a la Cadena Ser que estan treballant "en escenaris com una baixa per un nen en quarentena o un permís retribuït. No està decidit. Si hi ha un menor, aquest ha d'estar acompanyat per un adult".

La consellera de Salut del Govern de Catalunya ha celebrat "que ho estiguin estudiant", però ha assenyalat que li sembla "una mica tard". Alba Vergés s'ha pronunciat d'aquesta manera aquest dimecres en un acte a l'Hospital Sant Joan de Déu.

Vergés ha remarcat que la Generalitat "ho ha fet tot" per poder obrir les escoles "en la millor situació possible, garantint la màxima seguretat vers l'epidèmia", i ha lamentat que l'Estat espanyol no hagi regulat encara la fórmula per a què els pares puguin cuidar dels fills en aïllament. Ha demanat que la situació es resolgui amb un permís retribuït, i no amb una baixa laboral.



Alba Vergés ha afirmat a més que "no serveixen de res els cribratges i els estudis epidemiològics si després no hi ha la capacitat de complir uns aïllaments ben fets quan hi ha un positiu o un contacte directe", i ha demanat al govern de Pedro Sánchez que doni "seguretat jurídica" als pares i mares que necessitaran quedar-se a casa amb els fills. "És imprescindible que l'Estat espanyol ho faci en el marc de les seves competències", ha insistit.

Al seu torn, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha subratllat que la Generalitat "no vol" que es resolgui l'absència a la feina dels progenitors amb una baixa laboral. "Una baixa laboral és una acta mèdica, i no tindrem metges signant baixes si no hi ha una condició clínica que ho justifiqui", ha asseverat, tot instant el govern espanyol a "arremangar-se" per crear un permís remunerat que cobreixi jurídicament els pares i mares que faltin a la feina quan la seva criatura hagi de complir una quarantena.



Argimon ha assegurat que si la Moncloa valora resoldre la situació amb baixes mèdiques, estarà decantant-se "per una opció massa senzilla" davant una pandèmia que és "extraordinària". El secretari de Salut Pública ha recordat que els hospitals "han triplicat les UCI en un tres i no res" i ha demanat a l'Estat espanyol que actuï en proporció a la resposta que ha donat el sistema sanitari.

Argimon reclama protecció per treballadors precaris

Al mateix temps, Argimon també ha defensat la fórmula del permís retribuït en comptes de la baixa laboral com una manera de protegir els treballadors que es troben en situació precària. "Sabem que en condicions de precarietat laboral i de treball informal costa molt fer un aïllament, per això hem de trobar una formula de subsidi", ha insistit.



Preguntats, però, per quina resposta adoptarà la Generalitat si finalment l'estat espanyol aposta per concedir baixes laborals en comptes de permisos, els responsables de Salut han admès que hauran d'acatar-ho. Arribat aquest supòsit, la consellera Vergés ha dit que el Departament "haurà de buscar els mecanismes per a què les baixes laborals no siguin una càrrega per als metges d'atenció primària".

Estat d'alarma en mans de la Generalitat

D'altra banda, respecte la possibilitat que la Generalitat decreti un estat d'alarma territorial –tal com va oferir el president espanyol Pedro Sánchez-, Vergés ha apuntat que el Govern "farà tot allò que faci falta per controlar i gestionar l'epidèmia", sense concretar si apostaran per aquesta opció. La consellera ha dit que l'Executiu de Quim Torra "no ho rebutja", mentre ha insistit que la prioritat de la Generalitat és que l'Estat espanyol "assumeixi les seves competències" en qüestions com la regulació dels permisos laborals retribuïts.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, no ha entrat a valorar la iniciativa i s'ha limitat a apel·lar a la "responsabilitat" dels governants. "La ciutadania no pot entendre que hi hagi disputes i baralles", ha dit.



L'alcaldessa ha reclamat el "màxim esforç" a les dues administracions per garantir que les escoles podran obrir presencialment al llarg de tot el curs malgrat la pandèmia de la covid-19 i per ajudar les famílies dels grups escolars en què es detecti un positiu i hagin de fer quarantena, informa ACN. "És una qüestió que s'ha de resoldre", ha dit aquest dimecres en una roda de premsa. Colau ha reconegut que l'aïllament dels alumnes genera "un problema de conciliació" per a moltes famílies i ha emplaçat el Govern català i l'Estat a "col·laborar" i "garantir que una família es pugui quedar amb un infant a càrrec sense posar en perill la feina o els ingressos".