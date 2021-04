Salut demana a l'Estat ampliar l'interval entre dosis de Pfizer de 21 a 42 dies per poder vacunar més gent

Les vacunes per la Covid-19 són segures i redueixen en gran mesura el risc d'hospitalització i mort. Aquest és el missatge que el Departament de Salut ha volgut transmetre aquest dimarts després que Janssen hagi anunciat que paralitza l'entrega de vaccins a Europa després que se n'hagi suspès l'administració als EUA davant la possibilitat que provoqui trombosis. Paral·lelament, la consellera, Alba Vergés, ha anunciat que demanaran a l'Estat espaiar l'interval entre l'administració de la primera i la segona dosi de Pfizer de 21 a 42 dies per tal de poder ampliar la població vacunada de forma més ràpida. "Espaiar la segona dosi vol dir guanyar temps i immunitzar més gent", ha dit. Només aquesta setmana s'han de posar 40.000 segones dosis de Pfizer, i 70.000 la que ve.

Vergés: "Espaiar la segona dosi vol dir guanyar temps i immunitzar més gent"

En la roda de premsa setmanal per informar de l'estat de l'epidèmia i la vacunació, Vergés ha comparegut amb el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la subdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas. La consellera ha explicat que diversos països, entre els quals França i Itàlia, ja apliquen l'interval de 42 dies entre dosis de Pfizer. Ha instat l'Estat a "no demorar" la decisió, però ha lamentat que en general actuï amb "poca rapidesa" i li ha retret "retards, lentitud i poca agilitat en les decisions" que "comprometen l'estratègia de vacunació" a Catalunya. També s'ha referit al fet que encara no hi ha una decisió sobre si s'aplicarà la segona dosi d'AstraZeneca als menors de 60 anys després que l'edat de vacunació amb aquesta es limités dels 60 als 69 anys.

En relació als casos de trombosi que estarien vinculats a la vacuna d'AstraZeneca, Salut ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat. S'hi ha sumat també el fet que aquest dimarts els EUA han suspès la vacunació amb Janssen per sis casos de trombes en una població de 7 milions de vacunats. Això endarrerirà l'entrega de les primeres dosis esperades a Europa, que havien d'arribar aquest dimecres a l'Estat espanyol. 48.000 havien d'arribar a Catalunya. En qualsevol cas, Argimon ha assenyalat que això demostra que "la farmacovigilància ha funcionat" i ha pogut detectar aquests "esdeveniments rars". No s'havien detectat en els assajos perquè aquests serveixen per registrar efectes adversos freqüents, ha afegit.

Argimon: "El benefici potencial vers una malaltia greu i ingrés a l'UCI és molt alta"

"El benefici potencial vers una malaltia greu i ingrés a l'UCI és molt alta", ha afirmat Argimon. Segons les dades de Salut, la gent vacunada amb AstraZeneca té un 45% menys de risc d'hospitalització i un 52% menys de probabilitats d'ingressar a l'UCI. Després de 21 dies de rebre la primera dosi, la reducció del risc és encara major.

Nou rècord de vacunació en un dia: 86.000 dosis

La vacunació segueix agafant ritme a Catalunya. La setmana passada es van vacunar al voltant de 300.000 persones i es va batre el rècord en un dia, amb 86.000 nous vacunats. Actualment, el 85% de persones de més de 80 anys ja estan vacunades i ha començat la campanya per les persones d'entre 70 i 79 anys, de les quals un 15% ja n'han rebut una dosi. Entre 60 i 65 anys, gairebé el 50% ja s'han vacunat. El grup de 70 a 79 anys és el que s'havia de vacunar també amb Janssen, tot i que davant la paralització de la seva arribada, de moment ho faran només amb Pfizer. Actualment, el 17% de la població ha rebut la primera dosi d'alguna de les vacunes i el 5,9%, les dues. S'han administrat prop d'1,8 milions de vacunes.