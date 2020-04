Salut estima que caldran 9 milions d'unitats a la setmana en material de protecció sanitària contra la Covid-19

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha protagonitzat aquest dimecres una nova compareixença parlamentària dels membres del Govern que com és habitual en l'actual emergència sanitària per la Covid-19 s'ha hagut de fer de forma telemàtica a causa del confinament. Vergés ha fet una llarga explicació de l'àmplia bateria de mesures preses pel seu Departament com a primera línia d'actuació contra la pandèmia en una extensa compareixença d'unes cinc hores.

La consellera de Salut ha donat algunes dades que han posat de magnitud l'enorme dimensió de l'emergència sanitària afrontada, que segons Vergés obligarà a situar el nombre d'equips de protecció sanitària necessaris en 9 milions a la setmana. En el capítol de despesa, Vergés també ha informat que el seu Departament ha gastat 350 milions d'euros en un mes per a material de protecció per als professionals sanitaris. La responsable de Salut ha desglossat la inversió de 350 milions en material de protecció sanitari: 8,7 milions de mascaretes quirúrgiques; 4,1 milions de bates; 4,4 mascaretes FFP2 i 200.000 FFP3, que són les més sofisticades, així com guants i ulleres. En total, més de 17 milions d'unitats d'aquests productes. La mitjana a la setmana d'ús d'aquest material és d'uns 3,5 milions d'unitats. Xifra que els responsables de Salut calculen que es podria ampliar fins els 9 milions d'unitats utilitzades a la setmana augurats per Vergés.

I en relació a l'ampliació d'instal·lacions que s'ha hagut de forçar en les darreres setmanes per atendre l'allau de pacients per la Covid-19, la consellera ha assenyalat que Catalunya disposa ja en aquests moments de 2.019 llits de cures intensives (UCI) per fer front a la pandèmia del coronavirus, després de l'augment dels últims dies en què s'ha més que triplicat la capacitat basal del sistema per a pacients crítics. Hi ha 1.524 persones ingressades a les UCI i el 87% del total de llits, 1.763, estan destinats per a pacients afectats per la Covid-19.

El sistema sanitari ja disposa de 1.625 respiradors

La majoria de pacients ingressats a l'UCI necessiten respiradors, 1.385 en aquests moments. El sistema sanitari té disponibles ara com ara 1.625 respiradors. "La mateixa crescuda d'espais l'hem tingut també en respiradors. Hem agafat tots els respiradors que hi havia a les privades, a les universitats, als centres de recerca i, fins i tot, de clíniques veterinàries, que fan servir ventiladors del mateix estil", ha assenyalat Vergés.

La consellera de Salut ha parlat també dels equips de protecció individual (EPI) per als professionals sanitaris, conscient del "molt debat" que hi ha hagut, ha dit, sobre aquest aspecte. Sindicats i altres organitzacions, com el Col·legi de Metges de Barcelona, han denunciat en els darrers dies les deficiències en el material de protecció i el risc de seguretat que comporten.



Vergés ha destacat l'esforç "brutal" que han fet des dels hospitals i la central de compres coordinada per Salut -que reuneix els principals proveïdors del sistema sanitari- per aconseguir aquest material en un context internacional molt complicat i competit.

La titular de Salut ha advertit que Catalunya no tornarà a una "situació normal fins d'aquí a moltes setmanes" i ha reflexionat que, en qualsevol cas, serà una "nova normalitat". Vergés ha afirmat que les mesures de confinament, distanciament i prevenció s'hauran d'anar 'desescalant' de forma progressiva, sobretot per protegir la població més vulnerable davant de la malaltia i per reduir el risc de rebrots del virus en el futur.

La consellera ha subratllat que hauran de treballar per "no tornar a comprometre" el sistema sanitari quan l'impacte de la pandèmia baixi, ja que haurà de recuperar la capacitat assistencial habitual amb l'activitat que s'ha hagut d'ajornar per la crisi sanitària, com són operacions quirúrgiques, proves diagnòstiques o de cribratge.

La polèmica sobre el pavelló de Sant Andreu de la Barca

Respecte a les instal·lacions sanitàries d'emergència, Vergés ha recordat que "s'han obert i segueixen en procés d’obertura diversos pavellons de Salut i hospitals temporals per donar una resposta anticipada a la Covid-19", però també ha volgut respondre a algunes crítiques per la no utilització del pavelló de Sant Andreu de la Barca per part de la Guàrdia Civil en col·laboració amb l'Ajuntament. La consellera ha justificat el rebuig pel fet que "els espais no són res si no els podem dotar de professionals per a poder atendre les persones que hi ha en aquests espai". El pavelló de Sant Andreu de la Barca ha estat habilitat unilateralment sense coordinació amb les autoritats sanitàries que només accepten espais el més pròxims possibles als hospitals per fer factible l'atenció del personal mèdic. Condició que no compleix la instal·lació de Sant Andreu de la Barca, situada a varis quilòmetres de l'Hospital de Martorell.

Respecte a qüestions més generals sobre la pandèmia i les dificultats per aconseguir material mèdic, Vergés ha afegit que"el sistema de producció mundial actual ha fet que els uns depenguem dels altres. Ens hem trobat que una comanda pagada i anticipada se’ns anul·la perquè entra la petició d’un país que acaba posant uns preus amb els quals no pots competir" I també ha respost algunes crítiques dels grups de l'oposició sobre la reestructuració de l'assistència primària per fer front a l'emergència sanitària que ha comportat el tancament d'alguns equipaments: "l’atenció primària és l’eix vertebrador i s’ha reorganitzat del tot per respondre el millor possible al coronavirus. Continuarà fent el seguiment dels crònics i atenent l’epidèmia de la Covid-19".



Vergés descarta el trasllat d'avis a pavellons hospitalaris com demana Colau per inadequats

En una entrevista a TV3 d'aquest dimecres al vespre, Vergés ha descartat el trasllat de persones grans als pavellons hospitalaris, tal com reclama l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. "Són persones amb moltes patologies, amb molta dependència, alguns amb demència i desorientació i no són [els pavellons] un bon lloc per la majoria d'aquestes persones", ha defensat.



En aquest sentit, ha assegurat que cal reorganitzar els afectats en pavellons, hotels i hospitals i veure si algunes de les persones grans es poden atendre a les residències. Per fer-ho possible, la consellera ha explicat que a través de les noves eines que tindran les residències, com ara l'atenció primària i els testos ràpids per identificar quin tipus de població hi ha, es veurà si l'establiment es pot sanitaritzar o si cal traslladar els residents a altres llocs o centres.