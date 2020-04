Salut finança amb quatre milions 19 projectes de recerca sobre la Covid-19

El Departament de Salut, mitjançant la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut (DGRIS), finançarà amb quatre milions un total de dinou projectes de recerca per prevenir i tractar la Covid-19. Els projectes inclouen teràpies contra la malaltia causada pel coronavirus, com nous tractaments, teràpies d'anticossos i plasma, assaigs clínics amb noves combinacions, medicaments ja comercialitzats o amb fàrmacs en investigació per a altres indicacions. També hi ha projectes sobre vacunes i tractaments preventius i estudis genètics o predictius, com identificar factors de virulència o sobre la resposta immune de la població. S'espera que els resultats d'alguns d'aquests projectes puguin arribar als pacients abans de finals d'any.



L'objectiu és que els projectes nodreixin l'assistència clínica de noves eines per combatre aquest coronavirus (SARS-CoV-2), que ha causat una pandèmia i una crisi sanitària global. Pel que fa a la procedència dels projectes, estaran liderats per equips d'investigació de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL); el Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR); el Vall d'Hebron Institut d'Oncologia (VHIO); l'Institut de Recerca de la Sida (IrsiCaixa); l'Institut d'Investigacions Biomèdiques Sant Pau (IIB Sant Pau); l'Institut d'Investigacions Biomèdiques August Pi i Sunyer (IDIBAPS); l'Institut d'Investigació en Ciències de la Salut Germans Trias i Pujol (IGTP); l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM); l'Institut Universitari per a la Recerca en Atenció Primària de Salut Jordi Gol i Gurina (IDIAP Jordi Gol); l'Institut d'Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

En una roda de premsa aquest dimarts a la tarda per presentar els projectes, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha destacat l'"excel·lència científica" dels projectes per donar resposta a les necessitats derivades de la pandèmia en un "missatge d'esperança" davant la realitat d'aquests dies. "Els investigadors no han parat", ha recalcat.



El finançament de la convocatòria, que prové de la Direcció General de Recerca i s'emmarca dins el pla sectorial del PERIS (Pla Estratègic de Recerca i Innovació en Salut), serà transferit directament als centres per procediment d'urgència i es distribuirà d'acord amb el pressupost requerit per a cada projecte. "Des de l'inici de la crisi sanitària provocada per la Covid-19, els investigadors dels centres de recerca catalans treballen contrarellotge per identificar vacunes, teràpies i altres eines que ajudin a gestionar aquesta crisi", destaca Jordi Naval, director general de Biocat, que ha col·laborat en la convocatòria d’urgència per seleccionar els projectes.

Noves teràpies

Els dinou projectes seleccionats comprenen diversos àmbits de recerca. Entre les noves teràpies que es volen investigar, el projecte de l'Institut de Recerca de la Sida – IrsiCaixa, l'Institut Germans Trias i Pujol (IGTP) i l'Hospital Germans Trias i Pujol– liderat per l'investigador Julià Blanco planteja l'estratègia de bloquejar una proteïna viral clau en la infecció, la proteïna S, per impedir l'entrada del coronavirus a les cèl·lules humanes.



Un altre és el projecte liderat per l'investigador Rafael Máñez, de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), amb la col·laboració de RemAb Therapeutics i IrsiCaixa, per identificar un potencial fàrmac basat en glicopolímers que faciliti l'actuació dels anticossos neutralitzants.



Altres projectes són el liderat pels investigadors Josep F. Nomdedeu Guinot i Silvia Vidal Alcorisa, de l'Institut de Recerca de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (IR Sant Pau), estudia els anticossos contra el coronavirus en la sang de professionals sanitaris per definir la resposta immunitària contra la Covid-19. El que encapçala la investigadora Giuliana Magri, de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM), estudiarà els anticossos com a resposta a la infecció del coronavirus amb l'objectiu de generar-ne d'específics com a teràpia per als pacients de covid-19 i com a tractament preventiu per a la població de risc. I així fins a un total de 19.