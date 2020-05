Salut impulsarà un mapa d'immunitat a la Covid-19 amb un milió de tests serològics

El Departament de Salut impulsarà diversos estudis per elaborar el mapa d'immunitat a la Covid-19 de la població catalana. Es faran més d'un milió de tests serològics per monitoritzar l'evolució de l'epidèmia i conèixer les diferències existents entre territoris, edats i professions. Els tests serviran per analitzar la situació immunològica del total de 170.000 professionals sanitaris del territori, així com altres professionals essencials com bombers o cossos policials, i persones que van ser diagnosticades com a possible cas de Covid-19 sense prova PCR.



En un comunicat, Salut recorda que actualment es desconeix quantes persones poden haver passat la malaltia de forma asimptomàtica o amb simptomatologia benigna, sense haver estat diagnosticades. Per tal de fer un pla de desconfinament "eficient i segur" és necessari saber l'estat immunitari de la població, així com la durada i protecció que pot oferir, han informat.

El projecte d'avaluació de l'estat immunitari dels professionals de la salut a Catalunya, liderat pel Servei Català de la Salut (CatSalut), permetrà saber el percentatge de personal sanitari de Catalunya que ha superat la infecció per SARS-CoV-2 en tots els àmbits sanitaris públics (sanitaris, sociosanitaris i residències), analitzar l'evolució de l'estat immunitari d'aquest personal durant 12 mesos i determinar la utilitat de tres tipus diferents de proves mitjançant plataformes automatitzades per dur a terme aquesta avaluació.

Aquesta iniciativa sorgeix d'un projecte de recerca ideat pels serveis de Microbiologia i d'Immunologia de l'Hospital Clínic de Barcelona. El projecte el lidera Jordi Vila, cap del Servei de Microbiologia del Clínic, i Tomàs Pumarola, cap del Servei de Microbiologia de l'Hospital Vall d’Hebron, que n'és co-investigador.

Fins a 17.000 proves PCR al dia

El Departament de Salut garanteix que es podran fer totes les proves PCR necessàries per preparar-se per possibles rebrots un cop iniciada la desescalada. Tot i que actualment la necessitat s'estima en unes entre 13.000 i 15.000 proves diàries, Salut assegura que les capacitats totals són d'unes 17.000 proves que encara augmentaran durant les properes tres i quatre setmanes.

Poder fer proves PCR a la població amb símptomes facilitarà l'aïllament dels positius i el rastreig dels seus contactes, que hauran de restringir la mobilitat i quedar-se al domicili durant almenys 14 dies. L'ús d'aquestes proves es planteja per la població amb símptomes, les persones en contacte amb positius que desenvolupin símptomes durant l'aïllament, persones sense símptomes que poden ser contagioses en àmbits de risc, com residències de gent gran o centres penitenciaris, i professionals sanitaris i la resta d'essencials en la seva reincorporació a la feina després de ser positius per Covid-19.