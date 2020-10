Salut no descarta mantenir bars i restaurants tancats encara que s'arribi a aplicar un toc de queda

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha assegurat que el tancament de bars i restaurants i la possible aplicació d'un toc de queda són mesures deslligades i que, per tant, el tancament dels locals es podria mantenir encara que hi hagi una hora límit per ser al carrer. De moment, però, el Consell Interterritorial del Sistema Nacional de Salut, celebrat aquest dijous amb la presència de la consellera, no va poder arribar a cap acord per implementar el toc de queda a nivell estatal, tot i que Vergés ha reiterat que el Govern no descarta aplicar-lo, fins i tot, sense la declaració de l'estat d'alarma: "Veurem a les dades si s'han complert les mesures. Haurem de mirar si són correctes i què ha passat, però la setmana vinent", ha explicat en una entrevista a Els Matins de TV3, alhora que feia una crida a la societat a complir-les per evitar l'enduriment de les intervencions.



Preguntada per si tenen evidències científiques sobre si el toc de queda afectaria els espais de més risc de contagi, Vergés ha dit que saben que "no hi ha una interacció major durant la nit" i que "una mesura no ens ho soluciona tot": "La gent té vides molt diverses". Tot i això, no descarten la seva aplicació: "Esperem que no sigui necessari, però no ho podem descartar".

A més, la consellera també ha afirmat que vol tornar a disposar d'estudiants universitaris de Medicina i Infermeria en cas que les xifres segueixin empitjorant i que van portar la proposta al Consell Interterritorial: "Si tinguéssim més infermeres seria més fàcil compaginar la Covid-19 amb altres tractaments". Així mateix ha insistit que la col·laboració social per "reduir les dades" és necessària per fer possible que segueixi funcionant el circuit "no Covid" per tal que malalts crònics i altres urgències puguin ser ateses.



D'altra banda, ha reconegut que l'atenció primària, primera línia de la gestió del coronavirus, està sobrecarregada: "L'atenció primària està fent un esforç organitzatiu inhumà. Hem d'ajudar". Vergés ha defensat el reforç de recursos fet des de Salut, com ara de personal administratiu i de teleoperadors per atendre les trucades de pacients o els tests d'antígens, que donen resultats en 20 minuts i que es començaran a utilitzar als CAP un cop la seva fiabilitat ha estat garantida al 100%: "Els gestors Covid deixaran de tractar sospitosos de Covid per tractar positius reals, descarregant-los de feina". Vergés també ha reconegut que el 061 ha triplicat les trucades durant els darrers dies a causa del volum de casos.

"No va haver-hi picabaralla política"

Pel que fa a les declaracions de l'infectòleg Oriol Mitjà a Catalunya Ràdio, qui va assegurar que la "partitocràcia" i les diferències entre els dos socis de Govern van limitar la resposta a la Covid-19, Vergés ha assegurat que les diferències entre JxCat i ERC no van afectar la gestió durant la primera onada: "No hi ha hagut picabaralla política durant la gestió de la pandèmia". La consellera ha dit que "la ciutadania no es mereix entrar en polèmiques en aquests termes" i ha defensat la transparència en la gestió de la pandèmia: "Tot el Govern tenia clar que la gestió de la pandèmia era la prioritat, des del president, fins a les conselleries, tant aquelles que tenien responsabilitats més directes com les que no".



Pel que fa a les crítiques del desconfinament de finals de la primera onada, posat en qüestió per diversos experts en considerar-lo massa precipitat, Vergés ha afirmat que "ens hauríem pogut contenir més com a societat" tot i que es va aconseguir estabilitzar la situació: "No tot dependrà del sistema de Salut, també de què fem com a societat".