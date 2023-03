Salut obre un expedient a una infermera de la Vall d'Hebron que en un vídeo de TikTok carrega contra el català

En les últimes hores s'ha fet viral un vídeo de TikTok on surt una infermera de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona carregant contra el català. La protagonista del polèmic clip és una noia de Cadis que, des de les instal·lacions hospitalàries, uniformada, en horari laboral i juntament amb dues companyes, ha criticat l'exigència de tenir el C1 de català per presentar-se a les oposicions.

El vídeo, que ja ha estat esborrat del perfil de TikTok de la jove, s'ha viralitzat ràpidament i ha despertat la indignació de molts usuaris que lamentaven el menyspreu que mostraven aquestes professionals cap a la llengua catalana. La protagonista, que es diu Begoña, ha criticat que per optar a la "merda" d'oposicions calgui tenir "el puto C1 de català". L'acompanyen dues infermeres més, una de Granada i l'altra de Sant Sebastià. En un moment del clip, aquesta última interromp Begoña assegurant que té previst apuntar-se a les proves i mofant-se de la llengua dient: "pots parar de parlar a català si us plau?".



Les imatges han arribat a la direcció de la Vall d'Hebron, que ja ha informat que està investigant els fets. L'hospital ha avisat que no es pot tolerar que dintre de les seves instal·lacions, en horari laboral i amb l'uniforme de la institució es facin vídeos que "no tenen a veure amb l'activitat assistencial". "És evident que no representen la institució ni el centre", han apuntat fonts del centre.

Per la seva banda, el conseller de Salut de la Generalitat, Manel Balcells, ha anunciat a través de Twitter el departament ha obert un expedient a la infermera davant d'unes "declaracions intolerables en una servidora pública". El conseller ha remarcat que "el sistema sanitari ha de garantir l'atenció en la llengua pròpia de Catalunya". També ha recordat que el sistema sanitari ofereix formació gratuïta en català als professionals.

Balcells remarca que els professionals sanitaris vinguts d'arreu que "tenen interès i es formen per aprendre, conèixer i parlar el català" són "la majoria". "L'objectiu final és sempre el benestar del ciutadà i garantir els drets dels pacients", rebla el titular de Salut a Twitter.