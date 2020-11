Salut obre un expedient per investigar la polèmica missa a la Sagrada Família 

Salut Pública obrirà un expedient als organitzadors de la missa a la Sagrada Família on aquest dissabte s'hi van aplegar gairebé 600 persones per a la beatificació de Joan Roig Diggle. Segons ha informat el departament de Salut, l'expedient, que podria acabar amb sancions, s'obre per la "gran mobilitat que ha implicat l'acte religiós" en el context epidèmic. La conselleria que dirigeix Alba Vergés, però, recorda que l'estat d'alarma decretat pel govern espanyol "només permet reduir aforaments i no tancar espais religiosos", ja que preval la llibertat de culte, que és un dret fonamental reconegut per la Constitució.

Amb tot, i arran de l'acte d'aquest dissabte, Salut afirma que "aquest tipus d'esdeveniments massius tenen un risc epidemiològic del tot injustificable" i es planteja "reforçar les mesures de protecció perquè no torni a passar".

Amb l'expedient anunciat, Salut intentarà aclarir si "s'han complert totes les mesures de protecció de la salut i de mobilitat en l'organització i desenvolupament de l'acte".



La beatificació ha comptat amb la participació d'unes 600 persones, un terç de l'aforament de la Sagrada Família, amb distància mínima d'1,5 metres entre feligresos i ús obligatori de la mascareta.

La multitudinària celebració religiosa ha encès les crítiques del món de la cultura, on es mantenen tancats teatres i cinemes per les restriccions de la Covid-19. L'actriu Silvia Bel ha piulat 'Els teatres tancats les beatificacions necessàries i nosaltres a creure i a callar pel bé de tots. Algú s'ha pensat que som idiotes?', l'escriptora Bel Olid ha considerat "un escàndol" el que ha passat al temple, mentre que el còmic Peyu ha explicat que aquesta nit havia de representar 'El Gallardo Español' al Teatre Borràs amb un aforament de 350 persones, inferior al que ha acollit la Sagrada Família, i s'ha cancel·lat. El també còmic Guillem Estadella ha ironitzat: "Ja estic amb el curs de sacerdot online'.

El també actor Joel Joan ha repiulat una notícia on s'informa de l'acte a la Sagrada Família.

Els teatres tancats, les beatificacions necessàries i nosaltres a creure i a callar pel bé de tots.

Algú s’ha pensat que som idiotes? https://t.co/kEZ5A5smAM — Sílvia Bel (@SilviabelB) November 7, 2020

El segell musical Banrrobber ha escrit: "Hola Sagrada Família, ens feu un privat amb les condicions per llogar la sala? Seria per un concert. Màxima comunió assegurada'.



De la seva banda, l'escriptor Jordi Nopca ha afirmat que la propera manifestació del sector cultural "hauria de ser a la Sagrada Família". El també escriptor Sebastià Portell ha dit als companys de les arts escèniques: "I si ens poséssim a repartir hòsties?".

La propera manifestació del sector cultural hauria de ser a la Sagrada Família. Avui hi passava això: pic.twitter.com/J0j5U6dN78 — Jordi Nopca (@jordinopca) November 7, 2020

Entre les crítiques també hi ha algunes reaccions polítiques de sectors com els comuns. "La cultura, tancada, i la Sagrada Família, amb 588 persones. On és la coherència de les restriccions? Als teatres entra el virus i a les esglésies no? Qüestió de prioritats". Aquesta és la crítica que ha fet la cap de files de CatECP, Jéssica Albiach.