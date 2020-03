Salut posarà en marxa la setmana vinent un macroespai d'atenció mèdica de 300 llits inicials a Fira de Barcelona

La lluita contra l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 ha comportat un esforç titànic de tot el sistema sanitari català però també una reorganització en tots els equipaments i en conceptes. A banda de la unificació de la gestió de tots els equipaments i personal entre la sanitat pública i la privada ja s'han activat plans per utilitzar instal·lacions inusuals en la lluita contra la malaltia. Diversos hotels catalans acullen ja pacient contagiats o usuaris de les residències geriàtriques dins el pla Hotel Salut. Ara el següent pas és el pla anunciat aquest dissabte per la consellera de Salut Alba Vergès amb el nom de Fira Salut.

Vergés ha explicat que aquest pla comptarà amb una primera iniciativa realitzada amb la col·laboració de Fira de Barcelona que comportarà la instal·lació de 300 llits inicialment en les instal·lacions de l'organisme firal de la capital catalana. Segons ha explicat la consellera, aquest macroespai d'atenció mèdica atendrà pacients de la Covid-19 que seran escollits mitjançant "un triatge entre els centres hospitalaris catalans en funció de la gravetat de cada persona". La idea és que siguin traslladats a Fira Salut els malalts amb simptomatologia més lleu.

L'equip sanitari per atendre els 300 pacients a Fira de Barcelona serà de més de 600 professionals

La primera fase del programa que es posarà en marxa a mitjans probablement dimarts serà de 300 llits però segons Salut l'equipament podria arribar a acollir-ne 2.000. Segons Vergés, "l'espai de Fira de Barcelona és absolutament ampliable", però la consellera ha recordat que no només fa falta tenir metres quadrats: "cal acompanyar-los del personal i el material adequat". Per aquesta primera ala firal d'atenció mèdica s'ha previst un equip de més de 600 professionals sanitaris que treballaran dividits en 5 torns. Concretament seran 15 especialistes hospitalàries, 120 metges d'atenció primària, 120 infermers i infermeres, 240 auxiliars i 120 zeladors. L'espai s'està acabant d'acondicionar amb la zona principal de llits però també les àrees de descans i de menjador que necessitarà el personal. Vergés ha indicat que aquest equip assistencial no dependrà de cap centre hospitalari en concret sinó directament del sistema de Salut català.

El Govern també ha anunciat que aquest dissabte arribarà a Barcelona un avió amb un carregament de material de protecció mèdica que constarà de 130.000 mascaretes, 10.000 ulleres i 10.000 bates. El material s'ha aconseguit gràcies a la col·laboració de la comunitat xinesa instal·lada a Catalunya que ha facilitat els contactes necessaris per localitzar els fabricants i proveïdors en el seu país d'origen.

Budó: "si hi ha mesures de confinament total per part del Govern espanyol en les pròximes hores, el Govern de Catalunya li donarà suport

Respecte a la possibilitat que el Govern espanyol pugui aprovar la setmana vinent un enduriment de les mesures de confinament que fins ara ha establert el decret de l'estat d'alarma i que ha exigit des de fa setmanes el Govern de la Generalitat, la portaveu de l'Executiu català, Meritxell Budó ha assegurat que "si hi ha mesures de confinament total per part del Govern espanyol, el Govern de Catalunya li donarà suport". "Ho hem defensat des de fa setmanes per recomanció científica i si s’acaba prenent la decisió en les pròximes hores serà benvinguda", ha defensat Budó. "Ja hem dit moltes vegades que en aquesta qüestió no es tracta de territoris sinó de la salut de la ciutadania", ha reblat la consellera.

Encara no ha arribat el pic del contagi

Totes aquestes mesures i moltes altres que s'aniran prenent, assegura Vergés, responen a la necessitat d'ampliar la capacitat de resposta del sistema sanitari català davant l'increment d'infectats per la Covid-19 que encara s'espera que augmentin de forma exponencial. Segons la titular del Departament de Salut, "encara no estem en el pic del contagi", i a més la consellera ha volgut recalcar que el pic d'infecció no es correspon directament amb el moment de major tensió del sistema sanitari i que per tant "un cop hagi passat el pic de contagis continuarem tenint la necessitat d'ampliar al màxim la nostra capacitat assistencial i d’UCIs".

Vergés sobre l'assaig clínic que dirigeix Oriol Mitjà pel retroviral: "esperem tenir en dues setmanes conclusions esperançadores que permetin poder generalitzar el tractament".

Respecte a l'assaig clínic per aconseguir un retroviral que freni l'expansió de la Covid-19 que està desenvolupant un equip dirigit per l'investigador Oriol Mitja, a preguntes de Públic la consellera Vergés ha assegurat que en dues setmanes es poden tenir ja els resultats i que malgrat cal esperar a la conclusió de la proba que es desenvolupa amb afectats de la Conca d'Òdena i el nord de l'àrea metropolitana de Barcelona, Salut espera "conclusions esperançadores que permetin poder generalitzar el tractament".

Finalment, Vergés també ha anunciat una nova eina telemàtica en la lluita contra la Covid-19. Una web que és tot un mapa interactiu que aporta un important fluxe de dades i d'informació sobre l'evolució de la malaltia i que també està disponible per laconsulta de la ciutadania. Vergés la definit com un "mapa de calor del comportament de la Covid-19 a Catalunya per poder fer-ne el seguiment al detall i prendre prendre les decisions més ajustades". El Govern també destinarà 70 nous professionals a reforçar les residencies de la gent gran. Una dotació que s’afegeix als 83 que ja s’han destinat a 22 residencies a través de l'atenció domiciliària. També s'ha fet una crida als professionals del sector desocupas perquè s’apuntin a la borsa de treball que s'ha obert de forma excepcional.



🔊🆕📊 Dades actualitzades sobre el 🦠 #coronavirus SARS-CoV-2 mitjançant mapes interactius i dades dinàmiques que mostren l’últim recull d’informació recollida pel sistema de salut.



📅 Aquesta informació s’anirà actualitzant ♾ diàriament



🔗 https://t.co/napm7Ud9ZF pic.twitter.com/C3gBdFjwV4 — Salut (@salutcat) March 28, 2020

Liquiditat per la món local

D'altra banda, el Govern també ha aprovat mesures de suport al món local. Segons va explicar la conselelra de la Presidència, Meritxell Budó, l'Executiu català considera "necessari reforçar als ajutaments, consells comarcal i Entitats Municipals Descentralitzades. per aquest motiu Budó ha explicat que s'ha acordat fer l'avançament dels ajuts corresponents al Fons de Cooperació Local, amb l'objectiu de "garantir la liquiditat per afrontar les despeses en mesures per fer front a l'emergència sanitària i els seus efectes socials. S'avançarà el 50% de les ajudes que el món local va rebre d'aquest fons el mateix període de l'any passat per la qual cosa s'ha habilitat un partida de 61 milions d’euros. Budó s'ha mostrat confiada que "al mes d’abril les transferències estiguin fetes".