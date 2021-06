El Departament de Salut preveu anar "molt ràpid" en l'obertura de la vacunació a noves franges d'edat, després que a partir d'aquest dilluns puguin demanar cita les que tenen entre 30 i 34 anys. La secretària de Salut, Carmen Cabezas, ha dit però que encara estan estudiant si ho continuaran fent per franges d'edat o optaran per fer-ho ja en bloc per als de 16 a 30 anys. "La idea és anar molt ràpid", ha manifestat en una atenció als mitjans. L'anunci arriba després que la darrera setmana els casos hagin tornat a augmentar, sobretot entre la població més jove -de menys de 30 anys- i a la ciutat de Barcelona.



Cabezas, no ha descartat que es facin també estratègies comunitàries per dirigir-se a col·lectius més difícils de captar o ampliar les franges en alguns llocs determinats. D'altra banda, ha desvinculat l'obertura de l'oci nocturn dels brots de Covid actualment en estudi, que ha insistit que estan relacionats amb viatges de fi de curs. També ha descartat instaurar els antígens a l'oci nocturn.

La secretària de Salut ha dit que acostumen a obrir la vacunació en franges de cinc anys per evitar que es col·lapsi el sistema però ha reconegut que s'està estudiant com fer-ho a partir d'ara i a partir de quina edat seria. En aquest sentit, ha apuntat que a partir dels 16 anys és un grup bastant homogeni, on no hi ha casos d'UCI, i per això ha afirmat que el més "lògic" seria obrir-ho de manera única. En tot cas, ha insistit que això està encara en estudi i que preveuen comunicar la decisió final al llarg d'aquesta setmana.



També sobre vacunes, ha explicat que es donen contagis entre gent vacunada però que representen menys de l'1% del total. Ha afegit que els vacunats que acaben hospitalitzats o a l'UCI són molt pocs. La secretària de Salut ha indicat també que, a l'espera de l'actualització oficial, Catalunya hauria superat ja els quatre milions de persones vacunades amb la primera dos

Oberta la vacunació entre els 30 i els 34 anys

Les persones de 30 a 34 anys ja poden demanar cita per vacunar-se contra la Covid-19. Aquest dilluns s'obre l'accés a la vacunació per aquesta franja d'edat, segons va anunciar la setmana passada la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, qui va posar per objectiu accelerar la immunització dels més joves. Ara mateix, són el col·lectiu que agrupa la majoria dels contagis després dels rebrots als viatges de final de curs de diversos centres.

Les cites es poden demanar per a totes les persones nascudes entre els anys 1987 i 1991 al web del Departament de Salut. La setmana passada es va obrir el calendari de cites a les persones d'entre 35 i 39 anys.



El BIOCOMSC ha reclamat que la vacunació sigui el més universal possible davant l'increment de casos de covid, especialment entre no vacunats. El grup de la UPC ha dit que el creixement és "molt fort" a Barcelona en persones no vacunades i "extremadament fort" entre les de 15 a 30 anys. Tot i això, ha apuntat que hi ha un bon desacoblament de la corba d'hospitalitzacions, que tot i que ha deixat de baixar, no puja de forma significativa.

El grup espera que la circulació del virus augmenti fortament els dies vinents i per això és molt important que tothom entre 35 i 70 anys estigui vacunat. Ha afirmat que els no vacunats que normalitzin la vida social tenen una probabilitat molt elevada d'agafar el virus i elevada d'entrar a l'hospital.