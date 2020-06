Salut proposa que només Girona i Catalunya Central avancin a la fase 3 el proper dilluns

El Departament de Salut proposa que només les regions sanitàries de Girona i Catalunya Central avancin a la fase 3 el proper 15 de juny. La resta de regions es mantindrien com estan ara. L'Alt Penedès i el Garraf s'integren en la regió metropolitana de Barcelona i aniran al seu ritme a partir d'ara per una qüestió de mobilitat. Tota aquesta àrea es quedarà de moment en fase 2, igual que la regió de Lleida. Tant Barcelona, com les regions metropolitanes i Lleida tot just han entrat a la fase 2 aquest mateix dilluns.



Girona i Catalunya Central se sumaran dilluns al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu i Aran, que ja han entrat en fase 3 aquesta setmana, sempre que ho validi el Ministeri de Sanitat. La proposta l'ha aprovada aquesta tarda el Procicat i els informes ja s'han enviat al govern espanyol.



En un comunicat, Salut constata que es manté l'evolució a la baixa dels factors de risc epidemiològic, bàsicament la incidència de nous casos i la taxa reproductiva efectiva. A més, destaca l'impuls donat a l'atenció primària per a la capacitat de diagnòstic i de seguiment de casos amb la disposició de proves PCR.

Mobilitat permesa entre territori metropolità i Alt Penedès-Garraf

El Departament de Salut ha autoritzat la mobilitat entre les comarques de l'Alt Penedès-Garraf amb la resta del territori metropolità i la capital catalana. La decisió l'ha pres davant la demanda dels ajuntaments afectats, segons fonts de la Conselleria. A mitjans de maig, Salut va avançar el desconfinament a l'Alt Penedès i el Garraf pel baix impacte de la covid-19 en aquesta zona. Ho va considerar un subsector sanitari independent, malgrat tècnicament les dues comarques formaven part de l'aleshores regió Metropolitana Sud, amb el Baix Llobregat i l'Hospitalet. Això les va deixar aïllades, fins i tot durant la setmana que tot el territori va ser a la fase 1 de la desescalada.



La confirmació de Salut sobre la mobilitat autoritzada arriba després que Protecció Civil anunciés aquest matí a través de Twitter que des de la mitjanit està permesa la mobilitat entre les dues comarques i la resta de la regió sanitària de Barcelona –ara formada per la capital catalana i les dues àrees metropolitanes, nord i sud-.