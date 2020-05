Salut proposa la unificació de Barcelona i les dues regions sanitàries metropolitanes

El Departament de Salut ha proposat que les regions sanitàries de Barcelona ciutat, la metropolitana sud i la metropolitana nord s'unifiquin en una de sola a partir del proper dilluns 1 de juny. Si el Govern espanyol ho aprova, aquesta mesura permetrà la mobilitat entre les tres regions i servirà per "esponjar" l'alta densitat d'aquests territoris. El Procicat ha decidit fer aquesta proposta en base a què l'evolució epidemiològica dels tres territoris és semblant. D'altra banda, la Generalitat ha proposat també que la Catalunya central, Girona i l'Alt Penedès i el Garraf passin a la fase 2 la setmana que ve. Lleida, en canvi, es mantindria en la 1 tot i que va entrar-hi al mateix moment, degut a un augment dels casos.

La taxa d'incidència acumulada a set dies ha passat de 12 a 42 casos per 100.000 habitants a Lleida

En un comunicat, Salut ha informat que tot i que s'unifiquin les tres regions metropolitanes, tindran prioritat els desplaçaments per tal d'accedir a la feina, serveis i espais naturals que no es trobin a l'àmbit local, i es prioritzarà l'activitat a l'aire lliure. Tot i això, recorden que les activitats quotidianes s'hauran de continuar fent en l'àmbit més proper possible.



Pel que fa al procés de desescalada, Salut ha proposat que de cara a la setmana que ve avancin de fase les regions sanitàries de Girona i Catalunya Central, que entrarien a la fase 2 igual que les àrees de gestió assistencial del Garraf i la de l'Alt Penedès. Lleida no passa de fase, tot i portar-hi el mateix temps. Fonts de Salut han informat que la decisió es deu a l'augment de la incidència de nous casos. L'11 de maig, quan va aprovar-se el pas de Lleida a la fase 1, la taxa d’incidència acumulada a set dies era de 12,1 casos per 100.000 habitants, però el 22 de maig s'havia incrementat fins els 42,7 casos per 100.000 habitants. Segons informacions dels serveis territorials de l’Agència de Salut Pública, s’han detectat cadenes de transmissió en empreses agroalimentàries que han mantingut treballs mínims i Salut esperarà uns dies per veure'n l'evolució.

Pel que fa al conjunt del territori, doncs, la setmana que ve Girona, la Catalunya central i l'Alt Penedès i el Garraf s'afegirien al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i l'Alt Pirineu-Aran en la fase 2, i es mantindrien en fase 1 les tres regions metropolitanes, unificades, i Lleida.