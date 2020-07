Salut situa les restriccions de mobilitat a partir d'un nivell 4 epidemiològic amb impacte hospitalari rellevant

El Departament de Salut situa les restriccions de mobilitat a partir d'un nivell 4 d'alarma epidemiològica amb impacte hospitalari rellevant. La consellera de Salut, Alba Vergés, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz,han presentat aquest dimarts les línies estratègiques del pla de control de coronavirus a Catalunya. En aquest sentit, el Departament de Vergès defineix un pla d'actuació de dos anys amb mesures basades en cinc nivells de control epidemiològic que es decretaran segons la incidència de la pandèmia en cada territori. El confinament domiciliari i el tancament perimetral es reserva pel nivell 5 d'alarma amb perill de col·lapse sanitari.



El pla es basa en 10 indicadors principals dividits en tres seccions: indicadors de vigilància epidemiològica (incidència acumulada a 7 i 14 dies per cada 100.00 habitants, taxa reproductiva efectiva, tendència del risc de rebrot (EPG), percentatge de tests de PCR positius de SARS-COV-2 i incidència de quadres respiratoris a l'atenció primària); indicadors de diagnòstic de seguiment de contagis (taxa de PCR realitzades, número de contactes identificats per cada nou cas) i indicadors de pressió assistencial (número i ritme de creixement dels ingressos a les Unitats de Cures Intensives (UCI), d'hospitalització convencional així com de casos atesos a l'atenció primària). Ara bé, també es tindran en compte l'índex socioeconòmic, l'envelliment o la densitat poblacional.



El pla defineix cinc nivells de control epidemiològic. El nivell 0 implica que no hi ha cap cas detectat durant 14 dies. Vergés ha avançat que aquest nivell no existeix de moment a Catalunya. "No podem definir-lo del tot fins que no hi hagi una vacuna", ha explicat. El nivell 1 correspon a casos esporàdic vinculats a casos importants; el nivell 2 a brots controlats o casos esporàdics limitats i el nivell 3 a brots complexes o a la transmissió comunitària sense impacte assistencial hospitalari rellevant; el nivell 4 s'aplica quan hi ha tranmissió comunitària no controlada amb impacte assistencial hospitalari rellevant, i el nivell 5 quan hi ha transmissió comunitària no controlada amb risc de superació de capacitats assistencials instal·lades. Ara mateix Lleida se situaria en el nivell 4 però amb tendència clara a la millora i Barcelona estaria encara en la fase 3 ja que tot i l'extensió de la pandèmia i el fort ritme de contagi que encara predomina no hi ha un impacte hospitalari greu.

L'àmbit territorial en què s'aplicaran els nivells d'alarma pot ser des d'un barri a un municipis, passant per una comarca o tota una demarcació sanitària.



Mentre que hi ha cinc mesures aplicables a tots els nivells (distància física, mascareta, higiene de mans i etiqueta respiratòria, evitar aglomeracions i reduir interaccions fora del nucli de convivents), cada nivell té unes mesures concretes. A partir del nivell 3 es reforcen les mesures de protecció individual i col·lectives, les polítiques de traçabilitat de contagis, la implementació de mesures de testatge dirigit, l'escalada de les unitats de vigilància epidemiològica i les mesures específiques dirigides a població vulnerable, entre d'altres.

Les mesures més estrictes es donen en els nivells 4 i 5, on es recomana limitar els viatges no essencials, proposta de mesures en l'àmbit d'educació. És només al nivell 5 que també es recomenarà el treball presencial només per tasques essencials i la proposta del confinament domiciliari i la valoració del confinament territorial.

Per la seva part, Argimon ha reforçat que les mesures presentades avui són una recomanació que adopta Salut i que s'haurà d'aplicar en el marc del Procicat. D'altra banda, ha explicat que són recomanacions elaborades per tot mena de professionals, entre ells psicòlegs i sociòlegs. "El món de la salut pública és polièdric i hem de tenir moltes mirades i percepcions diferents i hem d’escoltar la veu de la ciutadania", ha defensat.

Respecte als rebrots i situació epdemiològica del territori, sobretot a Barcelona, ha reconegut que encara que els hospitals de Barcelona no estan tensionats com per situar l'àrea al nivell 4 i reduir la mobilitat o l'activitat. Tot i això, el secretari de Salut Pública ha fet un toc d'atenció a la població amb certa ironia. Ha celebrat l'ascens a segona del Sabadell però ha advertit que va veure comportaments durant el partit que no respectaven les mesures de distància física.