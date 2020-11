Salut treballa perquè les dones del Pallars puguin avortar farmacològicament 

Encara que avortar sigui legal a Catalunya i l'Estat espanyol des de 1985, les dones al Pallars Jussà, Pallars Sobrià i Alta Ribagorça no poden avortar ni quirúrgicament ni farmacològicament. Una de les principals raons d'aquesta xifra és l'objecció de consciència. L'article 19.2 de la Llei orgànica 2/2010 estableix que pot haver-hi ginecòlegs objectors de consciència -que es neguin a practicar avortaments per creences religioses- però els centres mèdics han de garantir que hi hagi algun professional disposat a fer-ho. Ara bé, segons ha avançat aquest divendres Catalunya Ràdio, abans no acabi l'any traslladaran professionals no objectors als hospitals de Tremp i Viella perquè, almenys, puguin atendre les peticions d'avortament farmacològic -possible fins a les nou setmanes-.

Ho ha confirmat la consellera de Salut, Alba Vergès, aquest divendres en roda de premsa: "És un problema que fa anys que s'arrossega i ho estem solucionant. Traslladarem dues professionals ginecòlogues de l'Arnau de Vilanova, que es desplaçaran setmanalment als hospitals de Tremp i Viella, amb l'objectiu d'ampliar la cartera de serveis obstètrics. També estem en tràmits de poder oferir el mateix servei als hospitals de Cerdanya i la Seu d'Urgell."

A l'hospital Comarcal del Pallars, les dones d'aquestes tres comarques són derivades al CAP de Balaguer, ja que els dos ginecòlegs del seu hospital de referència són objectors de consciència, van afirmar a Públic des del col·lectiu Feministes Pallars Jussà. "En tota la província de Lleida no es pot practicar l'avortament quirúrgic", van afegir. Això provoca que hagin de traslladar-se fins a Girona, Tarragona o Barcelona. De moment, el departament de Salut no ha comentat si resoldran la impossibilitat de sotmetre's a un avortament quirúrgic a tota la demarcació.

Sílvia Aldavert: "Han fet un pas més assumint que existeix l'objecció de consciència"

La coordinadora de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, Sílvia Aldavert Garcia, considera que és una "molt bona notícia" perquè es visibilitza i s'assumeix des de la institució la desigualtat territorial, sobretot provocada per l'objecció de consciència. "Fa molts anys que ho diem i se'ns ha negat constantment. Ara han fet un pas més assumint que existeix l'objecció de consciència", sentencia en declaracions a Diari Públic. L'Associació de Drets Sexuals i Reproductius indica que en 2018 com a mínim 482 dones van haver de desplaçar-se per avortar perquè a les seves comarques no poden fer-ho. La gran majoria ho van fer a causa de l'objecció de consciència, apunta l'associació.

Ara bé, per a Aldavert aquesta situació posa de manifest la necessitat de canviar la legislació respecte a l'objecció de consciència. D'altra banda, també posa en dubte quantes vegades, com i quan es desplaçaran aquests professionals, que només podran autoritzar l'avortament farmacològic. Això què provocarà? Que les dones que vulguin -ja que es pot escollir quin dels dos mètodes es prefereix- avortar quirúrgicament hauran de desplaçar-se a Barcelona o Tarragona, que és on van normalment des del Pallars.



El col·lectiu feminista Pallars Jussà havia reclamat que les llevadores, que en molts casos no són objectores, fessin els avortaments quirúrgics -legals més enllà de la setmana 22 si un comitè clínic confirma que el fetus té una malaltia incurable-. Ara bé, el farmacològic només el pot donar el metge segons la llei, encara que la llevadora acostumi a fer el procés d'atenció, acompanyament i formació.