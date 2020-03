Salut unifica la gestió de totes les UCI de Catalunya per fer front al coronavirus

L'emergència del coronavirus està tensionant el sistema sanitari i Salut està duent a terme una reorganització dels recursos a Catalunya per tal d'"augmentar la seva capacitat de resposta", segons ha informat Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut.



Un dels elements cabdals per fer front a l'epidèmia és la capacitat de les Unitats de Cures Intensives (UCI). Xènia Acebes, directora de l'Àrea de Serveis Assistencials de CatSalut, ha explicat que treballen "amb la visió de veure Catalunya com una sola UCI". Per tal de gestionar-la, s'ha creat una comissió d'experts per "ser homogenis amb els criteris" amb què s'atenen a les persones en estat greu a tots els hospitals del territori.



"Hem de fer front a aquesta demanda que es va incrementant de persones que necessiten cures intensives. L'objectiu és anar maximitzant la capacitat dels hospitals", ha afegit Acebes. Segons han informat, a finals d'aquesta setmana el càlcul és haver duplicat els llits de les UCI i, a finals de la que ve, arribar a triplicar-los. El nombre exacte, però, anirà aparellat a la demanda, segons Salut.

Comella ha agraït "la màxima entesa amb la sanitat privada, a nivell d'espais, materials i professionals".

"Tenim per davant tres o quatre setmanes de màxima tensió i risc", ha avançat Comella, i ha afegit que el sistema porta "setmanes" preparant-se per fer front a la situació. Tot i això, ha recordat que els espais i recursos no estan dimensionats per "atendre situacions tan excepcionals". Salut està treballant per aprovisionar tots els equipaments i personal de les mesures de protecció necessàries, en un moment en què hi ha una "competència mundial" per aquest material. "Confiem que durant aquesta setmana es pugui aprovisionar el sistema sanitari català", ha afegit.



Pel que fa al programa 'Hotels Salut', iniciat aquest diumenge amb el trasllat dels primers 15 pacients lleus de coronavirus a l'hotel Cotton House de Barcelona, Comella ha celebrat que Catalunya disposi d'un "bon parc hoteler" el qual s'haurà d'utilitzar "de forma massiva" per reforçar la capacitat assistencial arreu del país.