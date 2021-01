Salvador Illa: "Hem de passar pàgina d'una dècada perduda"

Amb l'estètica que ja va acompanyar la campanya de Pedro Sánchez durant els passats comicis estatals, el PSC ha donat el tret de sortida per a les eleccions catalanes per portar el candidat Salvador Illa cap a la Generalitat: "Illa President", diu el lema. A això, ni més ni menys, aspiren els socialistes, després que l'exministre de Sanitat agafés el relleu de l'ara ministre de Polítiques Territorials, Miquel Iceta, i catapultés el PSC a les enquestes electorals. L'efecte Illa, pujat a la cresta de l'efecte Sánchez, ha iniciat la campanya electoral en un acte a mida de la pandèmia: sense públic, amb mascaretes i en connexions en streaming per tota Catalunya, durant les quals han comparegut els caps de llista de les demarcacions catalanes, així com la vicepresidenta espanyola, Carmen Calvo, i la número 2 per Barcelona, Eva Granados, a més del mateix candidat i el president espanyol.

Salvador Illa ha aparegut a l'escenari amb el president espanyol, Pedro Sánchez, qui tindrà un gran protagonisme a la campanya amb fins a cinc intervencions, mostrant així el pes que tenen aquestes eleccions per al partit. "El PSC està fort, preparat, té un projecte integrador i progressista", ha dit Illa. I així se sentien a la seu del carrer de Pallars de Barcelona, des d'on han intervingut Sánchez i Illa: "Sortim a guanyar". Els socialistes confien en les seves possibilitats de superar en vots els partits independentistes a les urnes, amb vista a convertir-se en protagonistes en el que serà una difícil negociació de Govern.

"Ja va sent hora de passar pàgina d'una dècada perduda. Hem viscut deu anys en els que l'independentisme ens ha dut a tota velocitat cap al precipici", ha dit Illa, qui s'ha abanderat com el candidat "del canvi necessari" davant d'un "Govern inoperant i encaparrat a disputar-se entre ells l'hegemonia de l'independentisme", en referència a les contínues disputes d'ERC i JxCat en el si de l'Executiu.



El candidat socialista ha agraït Iceta el seu paper al PSC "durant els pitjors moments del Procés", quan el partit va afrontar-se a una sagnia de vots que els va relegar a una posició secundària al Parlament, un fet que podria canviar amb el retorn d'Illa a la política catalana. Illa ha fet un al·legat al diàleg, posant al centre un caràcter conciliador del qual en vol fer gala el seu partit: "Parlar no és cedir, parlar és reconèixer l'altre, la garantia de reciprocitat, amb actitud positiva i respecte a totes les idees. Vull obrir una nova etapa de cultura democràtica".

Per altra banda, Sánchez ha ironitzat amb la polèmica que s'ha generat entorn la dimissió d'Illa com a ministre de Sanitat per centrar-se en la campanya: "Uns deien que era nefast, després es queixaven perquè marxava, després deien que marxés quan abans millor i a última hora deien que marxava massa d'hora", ha dit, en referència a les crítiques per la dimissió en ple creixement de la tercera onada que no va agradar a la resta de partits. Per contra, Sánchez ha ubicat les crítiques en els bons pronòstics del candidat i ha reivindicat la bandera de la moderació en el debat territorial: "Per algú que crida la pitjor opció és tenir al davant algú que respongui amb respecte. Per a qui divideix i crispa, la pitjor opció és algú que pot unir".



A més, el president espanyol ha comparat el procés polític dels Estats Units per fer fora Donald Trump i el procés europeu per "deixar enrere l'austeritat", del qual ha tret pit, amb el moment polític català: "Catalunya ha de deixar enrere una dècada que ha estat infructuosa, estèril. Pot fer-ho, és el repte, i tenim l'oportunitat de fer-ho".

Ironia sobre la data electoral: "Sembla que no ho tenien clar"

No ha faltat la representació de la primera línia del Govern espanyol, absolutament abocat en aquests comicis. La primera a intervenir ha estat la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, qui ha situat el PSC en el consens, la concòrdia, la "capacitat de reconèixer l'adversari", entre "la quimera" de l'independentisme i la dreta: "Catalunya ha estat empobrida durant uns llargs deu anys. Ho han aconseguit a dues bandes: les dretes, que han utilitzat Catalunya a la política nacional per enfrontar-la a Espanya, i per l'altre l'independentisme, en els seus núvols i irrealitat".



Calvo també ha ironitzat amb la discòrdia sobre la data electoral després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) anul·lés l'ajornament de les eleccions que el Govern havia postergat per al 30 de maig. El PSC no estava d'acord ni amb la data interposada per la Generalitat, ni amb el decret-llei amb el qual el vicepresident Pere Aragonés va fer efectiu l'ajornament, i acusa les forces de l'Executiu d'haver buscat retardar els comicis a causa dels bons pronòstics dels socialistes a les enquestes: "Els independentistes s'han passat 10 anys posant les urnes, quan no tocava. Ara semblava que no ho tenien tan clar", ha etzibat.



Des de Lleida, la número dos a les llistes per Barcelona, Eva Granados, ha invocat el "tenim pressa", però per "acabar amb els Governs independentistes: "Si no som nosaltres, qui pot acabar amb la crispació a Catalunya?". Granados ha tret pit de la gestió de la crisi econòmica de la Covid-19 i, de nou, ha aixecat la bandera de la centralitat en el debat territorial: "Som la via ample, som el carril central".